Беларусь как заложник в противостоянии между НАТО и Россией

"Белсат" . Мирные ли люди белорусы, задаются вопросом на Рижской конференции. И хотя в голову приходит положительный ответ, проблема не в самих белорусах. В России возмутились информацией о будущем появлении в Польше американской военной базы и думают о возможном ответе, передает





«Исходя из такой динамики формирования угрозы для России и Беларуси, естественно, будет задействован тот или иной план. И не исключен вариант, когда в Беларуси будет размещена база по соглашению президентов двух стран», – говорит Андрей Кошкин, Ассоциация военных политологов, Москва.





Александр Лукашенко три года назад отказался от почти подписанного соглашения о создании российской авиабазы ​​под Барановичами. Тогда, говорят российские эксперты, она Москве и не очень была нужна. Однако существующая политика Кремля не позволяет не ответить на усиление восточной границы NATO.









«Угроза войны реально растет. Тем более так написано в директивных документах, что будет расти. И растет даже быстрее, чем ими было предусмотрено. Они предусматривали 20-ые годы – до 30-ых, а теперь она может раньше прийти – в результате Крыма, многого чего другого», – считает Павел Фельгенгауэр, военный обозреватель «Новой газеты».





Международные эксперты в Риге не сомневаются в том, что если Кремль захочет, то российские войска появятся в Беларуси в тот же день. И если так называемый форт Трампа в Польше неизвестно когда появится и появится ли вообще, Москва готова уже сейчас.





«Во время маневров «Запад-2017» была отработана и подготовлена ​​логистика в Беларуси для возможности оставить там российские войска на постоянной основе. То есть россияне значительно опередили еще только возможные американские действия», – говорит экс-министр обороны Польши Антоний Матеревич.





На сегодняшний день странам Балтии хватает беспокойства и по причине белорусской АЭС в Островце. Литовские официальные лица и эксперты поднимают этот вопрос при любой возможности. Так теперь еще добавился вопрос военной безопасности.





«Мы и так видим, что белорусские и российские вооруженные силы очень интегрированы, но появление военной базы в Беларуси было бы очередным доказательством того, что нельзя вести речь о какой-то независимой оборонительной политике Беларуси. И все понимают: что бы ни происходило в нашем регионе, Беларусь будет реагировать в соответствии с пожеланиями России», – считает директор центра европейских исследований Линас Кояла.





Как противостоять этому? Похоже, что эксперты в Риге с самим официальным Минском разговаривать смысла не видят. Все упирается в Кремль.





«Мы видим, что Россия просто не хочет подчиняться международным нормам. И вместе с этим осознание того, что мы говорим об агрессоре, который отступит только перед силой, растет во всех европейских странах», – говорит экс-министр обороны Польши Антоний Матеревич.





Пока Запад с Россией меряются мускулами, официальный Минск будет продолжать упорствовать в относительно нейтральной позиции, считают специалисты. Однако момент, когда у Лукашенко закончится поле для многовекторного маневра, все ближе.



