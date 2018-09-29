Из-за усов и бороды у жителя Гродно отобрали паспорт

Белсат . Это произошло вечером 25 октября на пограничном переходе Новая Гута, когда Дмитрий пытался выехать на отдых в Украину, — пишет





Сложности у мужчины возникли во время проверки паспорта этого гражданина Беларуси. Пограничники долго присматривались к фотографии владельца документа, а потом примерно час устанавливали его личность.





Как сказал Дмитрий, паспорт ему выдали в 2012-м году. Тогда и был сделан фотоснимок. Сейчас мужчине 29 лет.









Фото из архива, Marcos Guevara Rivera / Flickr



