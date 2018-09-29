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Из-за усов и бороды у жителя Гродно отобрали паспорт
Документ у Дмитрия отобрали, потому что пограничники решили, что фото в паспорте отличается от внешнего вида мужчины.
Это произошло вечером 25 октября на пограничном переходе Новая Гута, когда Дмитрий пытался выехать на отдых в Украину, — пишет
Сложности у мужчины возникли во время проверки паспорта этого гражданина Беларуси. Пограничники долго присматривались к фотографии владельца документа, а потом примерно час устанавливали его личность.
Как сказал Дмитрий, паспорт ему выдали в 2012-м году. Тогда и был сделан фотоснимок. Сейчас мужчине 29 лет.
Фото из архива, Marcos Guevara Rivera / Flickr
«С этим паспортом я свободно ездил в Молдову, Украину. Никогда не было проблем. Кроме того, пользовался им в обычной жизни. Подписывал договоры и многое другое. Эта же фотография стоит у меня и на других документах, и никогда не возникало вопросов. Понятно, что я выгляжу иначе, ведь отрастил бороду и усы. Ну и прическа другая, но люди же как-то узнают меня на улице. А тут то им уши не такие, то фотография плохого качества. Я предложил взять отпечатки пальцев, но проверяющие отказались», — рассказывает Белсат Дмитрий.
Пока пограничники выясняли личность мужчины, они успели составить протокол об административном правонарушении. Но после того, как было установлено, что паспорт действительно принадлежит владельцу, протокол аннулировали. Но пограничники окончательно конфисковали документ и отправили жителя Гродно назад.
Сейчас Дмитрий обязан в течение пяти дней появиться в милиции и сделать новый паспорт.
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Документ у Дмитрия отобрали, потому что пограничники решили, что фото в паспорте отличается от внешнего вида мужчины.
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