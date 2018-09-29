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Арина Соболенко — новая скорость в женском теннисе

30.09.2018 12:23 — Разное | Партизан  
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Все пути ведут в Ухань. Здесь находится невероятное по размерам (14 гектаров) депо высокоскоростных поездов. Но на этой неделе в город, находящийся в сердце Китая, съехались практически все ведущие теннисистки мира. А по-настоящему сияла только Арина Соболенко, ставшая самой молодой победительницей турнира.

Арина Соболенко — новая скорость в женском теннисе
Происходящее с Ариной в этом году даже трудно охарактеризовать. Что это — эволюция, революция или просто чудо? Конечно, и год назад, когда Арина с девчонками изо всех сил сражались за Кубок федерации, ее талант был заметен, многие отмечали отменные физические данные. Но в то же время бросались в глаза и технические огрехи, и частые неправильные решения, и переизбыток эмоций на корте. Соболенко была обречена прогрессировать, но даже самые ярые оптимисты вряд ли ожидали увидеть, что через год Арина превратится в настолько прекрасного лебедя. Со следующей недели Арина станет в 16-й в рейтинге, хотя по игре она уже давно в десятке. Что же привело к такому взлету?

Максимализм

После одного из первых матчей в Ухане Соболенко сказала: "Так хотела попасть в Сингапур, что не попадала в корт". Понятно, игра слов, ирония. Но все-таки, как же далеко Арина метила! Казалось, какой Сингапур, девочка?! У тебя 2000 очков, а у восьмой в гонке Плишковой — 3600. Учитывая, что чешка и другие претендентки тоже что-нибудь да насобирают, получается, за месяц надо заработать столько же баллов, сколько и за предыдущую часть сезона. Нереально! Даже мечтать нечего. Но Арина не просто мечтает, она целенаправленно к этому идет.

Для попадания на итоговый, требовалось во всей красе показать себя на связке Ухань — Пекин, и Соболенко незамедлительно приступила к реализации плана. Поначалу все шло довольно натужно. В стартовом матче Соболенко обыграла Карлу Суарес-Наварро в более тяжелой борьбе, чем в финале в Нью-Хейвене. Непростой получилась и встреча с Элиной Свитолиной — тоже потребовалось три сета. Понятно, украинка крепкий игрок десятки. Кстати, Арина на пресс-конфренции сказала, что не считает число своих побед над соперницами из топ-10. Не сомневайтесь, минчанка не лукавит. Ведь она максималистка.



Контроль

Начиная с 1/8 финала, Соболенко не отдала соперницам ни сета. И тем не менее в полуфинале ей очень непросто пришлось против Эшли Барти. Австралийка выработала детальный план на матч, и просто разрушала игру белоруски. Чередуя резанные, укороченные, выходы к сетке с немногочисленными плотными ударами Барти не давала Арине прибиться, почувствовать мяч. И здесь проявились слабые места нашей теннисистки: отдельные аспекты не столь хороши, как игра в целом. Арина терялась в сложных ситуациях и порой не могла бросить нормальную свечу против выходящей к сетке Барти. К счастью, австралийка сама помогла, очень плохо отподавав при счете 5:3 в ее пользу в первом сете. Тогда Арина почувствовала уверенность и заиграла в свой теннис.

Тем не менее возникшие сложности стали очень хорошим щелчком по носу: далеко не все так гладко в игре Арины. И здесь можно вспомнить проблемы годичной давности, когда Соболенко просто била по мячу со всей силы. "Сейчас я понимаю, что матчи выигрываются не так", — сказала Соболенко в Ухане. И она действительно это поняла в рекордные сроки. Если вы никогда не держали в руках теннисную ракетку, то взяв ее, наверняка удивитесь, как легко можно нанести сильный удар и отправить мяч далеко-далеко. Ведь по телекартинке кажется, что теннисистки прилагают невероятные усилия. А усилия действительно большие — но направлены они в основном на контроль мяча, а не на мощь. Сила удара не имеет значения, если мяч не попадает в корт.

Еще год назад казалось, что Арине это просто не дано. 40-50 невынужденных ошибок за матч были обычным делом. Поэтому вся ее игра строилась в стиле "пан или пропал". В конце концов немало теннисисток играют на грани риска в каждом ударе — можно равняться на Квитову, Остапенко. Но Соболенко выбрала другой путь. И сейчас она одна из самых стабильных игроков в туре. Каким бы сложным ни был удар, первое, о чем думает Арина, — чтобы мяч обязательно лег в корт. Изменились и ее техника, и игровая философия. За поразительно короткий срок!



Эксперименты

Это только кажется, что все легко. Но ничего к Арине не приходит просто так. Если присмотритесь, то увидите, как она учится буквально в каждом матче. Запомнилось как, после напряженного и не самого качественного матча со Звонаревой на "US open" Арина сказала: "Нужно пойти на тренировку, отработать сбоившие элементы игры".Вуаля, в следующем матче с Квитовой Соболенко отыграла намного чище, провела лучший матч в карьере.

Интересно, что и финал в Ухане сложился для Арины намного проще, чем полуфинал. Соболенко переиграла Аннетт Контавейт по всем статьям. Но бросилось в глаза другое: Арина несколько раз использовала элементы, которыми пренебрегала раньше. Трижды укорачивала — причем в очень грамотный момент. А также несколько раз бросила свечки — те самые свечки, что у нее не получались в игре с Барти. В игре с Контавейт вовремя пущенные свечки становились вовсе не оборонительным ударом, а настоящим оружием. Эстонка вынуждена была смещаться к рекламному щиту, коротко откидывала мяч, после чего Арина усиливала натиск.

То есть в игре с Барти Арина увидела, что не только мощные топ-спины могут быть основой игры, но и разные по технике удары могут стать более верной дорогой к успеху в розыгрыше. Она на деле увидела, как это работает и постаралась добавить новые элементы в свою игры — но не бездумно, как бывало ранее, методом случайного выбора, а в качестве дополнения к основному блюду, коим остается ее мощная игра. Уже становится фирменным знаком Арины: когда соперница отброшена на несколько метров за заднюю линию и ждет очередного зубодробительного удара, Арина легким движением перекидывает мяч через сетку — и такой удар оказывается практически неотразимым.



Самостоятельность

Огромную роль в результатах Арины сыграли ее тренеры. Сотрудничество с Магнусом Норманном позволило стремительно продвинуться во многих технических аспектах, а Дмитрий Турсунов внес важную тактическую и психологическую составляющую. Россиянин рассказал в интервью, что гораздо больше времени у него занимает не обдумывание совета для подопечной, а то, в какой форме его преподнести. И это здорово, что столь молодой тренер понимает тонкость своего ремесла и что самое важное в его деле — понимать чувства подопечной. Недаром Арина постоянно благодарит своего тренера и отмечает его позитивное влияние.

Но на американских турнирах зависимость от Турсунова, его своевременных подсказок выглядела даже слишком большой. И поражение от Наоми Осаки на "US open", в матче, где Соболенко владела преимуществом и вела в третьем сете, во многом стало отражением этой чрезмерной зависимости. В этом смысле турнир в Ухане стал шагом вперед.

Похоже, и тренер, и теннисистка понимают, что нужно выработать подход, при котором бы Арина сама себе находила нужные слова во время матчей. И это получается! Последние матчи характерны тем, что Турсунов в перерывах был не слишком активен, в некоторых случаях просто молчал, Арина же вызывала его словно по привычке. И в этом отношении Соболенко уже заметно сильнее самой себя месячной давности.

И если после триумфа в Нью-Хейвене одни испытывали восхищение, другие видели случайный всплеск, то победа в Ухане практически всеми воспринимается как вполне логичное течение событий. И это не предел! Впереди Пекин — турнир самой высокой категории из "нешлемовых". Арина же любит покорять высоты, на которых еще не была…



 
 
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Все пути ведут в Ухань. Здесь находится невероятное по размерам (14 гектаров) депо высокоскоростных поездов. Но на этой неделе в город, находящийся в сердце Китая,...
 
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