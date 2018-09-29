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Протестующих в Брюсселе окатили из водометов

30.09.2018 11:34 — Разное | Партизан  
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Полиция бельгийской столицы применила перцовые баллончики и водометы против демонстрантов.
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Полиция бельгийской столицы применила перцовые баллончики и водометы против демонстрантов, которые 28 сентября вышли на улицы Брюсселя.

Как пишет сообщает Le Soir, на протест против изменений в системе больничных в бюджетной сфере собрались около 10 тыс людей. Они решили выразить свое недовольство законодательной инновацией – со следующего года бельгийцы не смогут переносить следующий год неиспользованные дни больничного.

Акция началась около 11.30 с пешего шествия в центре города. Однако вскоре начались беспорядки – участвовавшие в протесте пожарные попытались прорвать кордон полиции и попасть в нейтральную зону.

В результате столкновений пострадали один пожарный, фотограф и полицейский. Последнего пришлось гопитализировать.

В ходе акции пострадали полицейский, пожарный и фотографы.

"Кордон был создан полицией, чтобы не позволить им попасть в нейтральную зону. Поэтому полиция была вынуждена вмешаться и применить слезоточивый газ и водометы", – сообщили в полиции.

Ранее в этом месяце сообщалось о перестрелке в Брюсселе, в результате которой пострадали два человека.

Также мы писали о том, что Бельгия и Нидерланды в этом году обменялись территориями и заново провели государственные границы.

Напомним и о теракте, который произошел в Бельгии прошлой весной. Его жертвами стали четыре человека, включая нападавшего. 

 
 
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Полиция бельгийской столицы применила перцовые баллончики и водометы против демонстрантов.
 
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