|
Протестующих в Брюсселе окатили из водометов
Полиция бельгийской столицы применила перцовые баллончики и водометы против демонстрантов.
Полиция бельгийской столицы применила перцовые баллончики и водометы против демонстрантов, которые 28 сентября вышли на улицы Брюсселя.
Как пишет сообщает Le Soir, на протест против изменений в системе больничных в бюджетной сфере собрались около 10 тыс людей. Они решили выразить свое недовольство законодательной инновацией – со следующего года бельгийцы не смогут переносить следующий год неиспользованные дни больничного.
Акция началась около 11.30 с пешего шествия в центре города. Однако вскоре начались беспорядки – участвовавшие в протесте пожарные попытались прорвать кордон полиции и попасть в нейтральную зону.
В результате столкновений пострадали один пожарный, фотограф и полицейский. Последнего пришлось гопитализировать.
В ходе акции пострадали полицейский, пожарный и фотографы.
"Кордон был создан полицией, чтобы не позволить им попасть в нейтральную зону. Поэтому полиция была вынуждена вмешаться и применить слезоточивый газ и водометы", – сообщили в полиции.
Ранее в этом месяце сообщалось о перестрелке в Брюсселе, в результате которой пострадали два человека.
Также мы писали о том, что Бельгия и Нидерланды в этом году обменялись территориями и заново провели государственные границы.
Напомним и о теракте, который произошел в Бельгии прошлой весной. Его жертвами стали четыре человека, включая нападавшего.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полиция бельгийской столицы применила перцовые баллончики и водометы против демонстрантов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)