Маск и Цукерберг потеряли на двоих 3,5 миллиарда долларов





Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга и главы Tesla Inc. Илона Маска уменьшилось после серии скандалов вокруг их компаний.

Так, состояние главы Tesla уменьшилось на 1,5 млрд долларов после сообщений о том, что в США открыли против него дело, пишет «Дело».

Основатель Facebook Цукерберг потерял 2 млрд долларов из-за заявления об атаке на соцсеть, затронувшей около 50 млн пользователей.

Состояние Маска снизилось после сообщений о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) открыла в отношении него дело, заподозрив главу Tesla в том, что он ввел инвесторов в заблуждение. В минувший четверг Маску были предъявлены обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и предоставлении данных, "вводящих в заблуждение". Иск в отношении Маска подан в суд в нью-йоркском Манхэттене. В результате этого акции Tesla упали более чем на 11 процентов.

Также сообщается, что Илон Маск достиг договоренности по поводу обвинения в мошенничестве, которое выдвинула против него комиссия по ценным бумагам США. Согласно соглашению, господин Маск должен будет покинуть пост председателя совета директоров компании Tesla и выплатить штраф размером 20 млн долларов. При этом бизнесмен сохранит пост главного исполнительного директора компании, сообщает AFP со ссылкой на данные регулятора. Tesla также должна будет заплатить штраф в 20 млн долларов.

Сообщается, что капитал Цукерберга 28 сентября сократился на 2 млрд долларов после того, как Facebook Inc. рассказала, что на этой неделе обнаружила на своем сайте уязвимость, которая затронула почти 50 млн аккаунтов соцсети. Удалось ли хакерам в результате атаки получить доступ к учетным записям, в Facebook пока не установили, однако меры предосторожности, по словам вице-президента компании Гая Розен​а, уже предприняли.