ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Македонии 30 сентября проходит референдум о новом названии страны

30.09.2018 14:26 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
В Македонии 30 сентября проходит референдум о новом названии страны
Фото из открытых источников

Голосование на избирательных участках началось в 7.00 (8.00 по минскому времени) и завершится в 19.00 (20.00 по Минску). Избирателям предстоит ответить на вопрос, поддерживают ли они членство в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Македонией и Грецией.

В Македонии 30 сентября проходит референдум о новом названии страны Глава Еврокомиссии высказался за отмену сезонного перевода времени в ЕС

Правом голоса в стране обладают более 1,8 млн человек. Результаты референдума должны быть объявлены в течение 24 часов после получения протоколов и всех бюллетеней.

По законодательству Македонии, референдум будет признан состоявшимся, если в голосовании примет участие более 50% избирателей. Название страны будет изменено, если свои голоса за это отдаст больше половины явившихся на избирательные участки.

Напомним, 17 июня 2018 года министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония.

Спор между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, велся на протяжении 25 лет. Афины добивались изменения названия соседней страны и выступали против ее вступления в Евросоюз и НАТО.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 82
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Македонии проходит референдум о переименовании страны в соответствии с межправительственным договором с Грецией, сообщает ТАСС.
 
Новости дня
Новости разные
 
Социологи назвали самую оптимистичную нацию в мире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.09.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Радзiма
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика