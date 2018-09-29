В Македонии 30 сентября проходит референдум о новом названии страны

Голосование на избирательных участках началось в 7.00 (8.00 по минскому времени) и завершится в 19.00 (20.00 по Минску). Избирателям предстоит ответить на вопрос, поддерживают ли они членство в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Македонией и Грецией.

Правом голоса в стране обладают более 1,8 млн человек. Результаты референдума должны быть объявлены в течение 24 часов после получения протоколов и всех бюллетеней.

По законодательству Македонии, референдум будет признан состоявшимся, если в голосовании примет участие более 50% избирателей. Название страны будет изменено, если свои голоса за это отдаст больше половины явившихся на избирательные участки.

Напомним, 17 июня 2018 года министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония.

Спор между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, велся на протяжении 25 лет. Афины добивались изменения названия соседней страны и выступали против ее вступления в Евросоюз и НАТО.