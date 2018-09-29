Диплом юриста и всесторонние знания. Следователи инициируют упрощение уголовного кодекса

– В Гродно я недолго, такого наказания не применял, но, будучи на прежних должностях, сотрудников приходилось увольнять. Исходя из требований закона и по соображениям морали нельзя прощать проступки, граничащие с преступлениями или даже относящиеся к ним. Кроме того, не будем забывать о присяге и кодексе чести офицера – сотрудника Следственного комитета. Они священны. Поэтому порой приходилось расставаться с подчиненными, поправшими такие нормы. Не понимаю, не приемлю факты употребления спиртных напитков, а тем более появления на рабочем месте в состоянии опьянения. К слову, в управлении по Гродненской области о таком не слышал ни ранее, ни теперь.





Ольга Владимировна, г. Гродно

Какие законодательные инициативы вы считаете актуальными и полезными для деятельности следствия?

– Инициатив много, с ними постоянно выступает Следственный комитет. В прошлом году проходило совещание правоохранительного блока при Президенте Республики Беларусь, на котором было высказано предложение об упрощении уголовного процесса. Есть такие архаичные процедуры в уголовном процессе, как, например, участие в следственных действиях понятых. При этом понятые не всегда могут увидеть и оценить все действия сотрудников, способны отвлечься, или, скажем, когда досматривается двухэтажный дом, что-то не увидеть. Невозможно найти понятого ночью в лесу, а по закону это порой необходимо сделать. Следственный комитет предложил заменить участие понятых фото и видеофиксацией следственных действий. Должна существовать и презумпция доверия следователю.

Еще одна серьезная инициатива: введение электронного уголовного процесса. Есть немало и других предложений, которые направлены прежде всего на упрощение предварительного расследования. С одной стороны, он должен быть понятен гражданину, с другой, исключать формализм для следователя. Все это не только ускорит, упростит процесс, но и добавит прозрачности как на стадии следствия, так и в последующем при рассмотрении дела в суде. Такие инициативы от Следственного комитета постоянно исходят, но все это требует изменений уголовного законодательства на законодательном уровне.

Екатерина Васильевна, пенсионерка, г.Гродно

На сайте вашей службы есть телефоны дежурной службы. Но при обращении туда рекомендуют принести заявление в милицию. Скажите, в каких случаях заявление примет Следственный комитет? Куда обращаться, когда во дворе поцарапали машину или если из окон домов выбрасывают горящие окурки, бутылки?

– Следственный комитет осуществляет досудебное уголовное производство. Если вы обращаетесь с подобным заявлением, прежде необходима доследственная проверка, чтобы сделать вывод о наличии или отсутствии состава преступления. С такими вопросами, о которых вы говорите, следует обращаться в органы внутренних дел. Так что вам правильно рекомендуют обратиться в милицию. Следственный комитет занимается непосредственным расследованием преступлений.

Галина Михайловна, г. Мосты

Сегодня информационное пространство перенасыщено криминальными сообщениями. Однако в публикациях и в телевизионных сюжетах не просматривается реальная работа следователей и милиционеров по установлению и изобличению преступников. Почему бы не раскрыть тонкости их работы? Ведь это была бы и профилактика, и создание положительного имиджа.





– В данном случае спрос рождает предложение. Люди интересуются криминальными новостями, и СМИ на это реагируют. Возможно, было бы интересно более подробно узнать о работе следователей, но на стадии расследования есть такое понятие, как «тайна следствия». Мы не вправе раскрыть все нюансы, потому что в каждом уголовном деле и материалах проверок затрагиваются чьи-то права и интересы, личная жизнь. С другой стороны, Следственный комитет активно популяризирует свою работу, мы присутствуем во всех соцсетях, есть сайт. Ведутся прямые трансляции работы следователей, в том числе и с мест происшествий. К слову, на Гродненщине не столько криминала, чтобы к нему подогревать интерес.

Во время прямой линии от жителей области поступили и другие вопросы, в большинстве своем носящие личный характер. Отдельным предложено направить в управление Следственного комитета письменное обращение в связи с необходимостью выяснения всех обстоятельств происшедшего. Некоторым разъяснен порядок обжалования процессуальных решений и даны конкретные советы



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