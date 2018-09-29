﻿ Почти пенсионеры. Почему зрелый возраст становится поводом для отказа в работе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почти пенсионеры. Почему зрелый возраст становится поводом для отказа в работе

30.09.2018 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A
Не секрет, что в современных экономических условиях молодые сотрудники более востребованы на рынке труда, чем люди старшего поколения. Объявления о вакансиях так и пестрят: «Требуется молодой, активный, амбициозный…».
 
Почти пенсионеры. Почему зрелый возраст становится поводом для отказа в работе
 
Тем временем предпенсионный возраст все чаще становится поводом для отказа в трудовых отношениях. А куда деваться тем, кто посвятил всю жизнь одному предприятию, до пенсии осталось совсем чуть-чуть, а директор без объяснения причин отдает трудовую книжку?
 
Председатель Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников различных форм предпринимательства «Садружнасць» Валентин Бранцевич говорит, что в его практике случаи, когда людей предпенсионного возраста оставляют без работы, бывают нередко, главное – вовремя обратиться за помощью.
 
 К сожалению, не все люди знают, что работникам гарантируется продление трудовых отношений в ситуации, когда до пенсии осталось немного, но для этого нужно выполнить ряд условий: добросовестно исполнять свои обязанности, не допускать нарушений трудовой и исполнительской дисциплины, – отмечает он.
 
В соответствии со статьей 11 Закона Республики Беларусь «О занятости населения Республики Беларусь» от 15 июня 2006 года № 125-З государство обеспечивает дополнительные гарантии в содействии занятости лицам предпенсионного возраста. Напомним, в нашей стране таковым считается возраст за 2 года до достижения общеустановленного пенсионного. Согласно Указу Президента № 180 «О порядке применения Декрета Президента Республики Беларусь от 26.07.1999 г. № 29» наниматель обязан продлить контракт либо заключить новый с работающими женщинами в возрасте с 54 лет и мужчинами в возрасте с 59 лет, добросовестно выполняющими свои обязанности и не имеющими дисциплинарных взысканий.
 
Почти пенсионеры. Почему зрелый возраст становится поводом для отказа в работе
 
 К нам нередко обращаются люди, которым до пенсии осталось не два, а три года. В такой ситуации на помощь приходят коллективный договор и соглашения, которые существенно улучшают трудовое законодательство, – комментирует главный специалист областного комитета профсоюза «Садружнасць» Оксана Горошко.
 
С подобной проблемой недавно столкнулся один из работников частного предприятия Гродно. Более 10 лет он отдал мебельной компании, в которой трудился менеджером по реализации продукции. Должность ответственная, ведь от того, сколько продашь, зависит, сколько получишь. Но каково было удивление специалиста, когда, несмотря на полную самоотдачу фирме, он получил уведомление о непродлении контракта. Выход один – обратиться за помощью в профсоюз, ведь в таком возрасте найти новую работу уже сложно, а переобучаться поздно. И профком, и областная организация отраслевого профсоюза «Садружнасць» встали на сторону мужчины.
 
«Согласно коллективному договору общества с ограниченной ответственностью и первичной профсоюзной организацией компании предусмотрено, что «наниматель обязуется при заключении (продлении) контрактов (трудовых договоров) с работниками, до достижения которым общеустановленного пенсионного возраста осталось три и менее года, заключать (продлевать) с ними контракты (трудовые договоры) на срок не менее чем до достижения ими пенсионного возраста», – объясняет Оксана Горошко.
 
 
После того как специалисты профсоюза разъяснили нанимателю свою позицию, с работником все-таки контракт продлили. Валентин Бранцевич отмечает, что в частных организациях юристы не всегда хорошо знают законы: «Для этого и нужен профсоюз, чтобы подсказать, как сделать правильно. Возможно, если бы руководитель сразу заглянул в коллективный договор, такой ситуации и не возникло».
 
Почти пенсионеры. Почему зрелый возраст становится поводом для отказа в работе
 
Соблюдение законодательства о труде в организациях частной формы собственности находится под пристальным вниманием профсоюза «Садружнасць». За первое полугодие 2018 года правовая инспекция труда обкома составила 3 исковых заявления в суд, 2 заявления в комиссию по трудовым спорам, подготовила 2 возражения на исковые заявления, приняла участие в судебном заседании по представительству интересов члена профсоюза. Все исковые требования, рассмотренные судами, разрешены в пользу работников. Также по требованию профсоюза возвращено около 21 тысячи незаконно удержанных или невыплаченных рублей.
 
СТОИТ ПОЧИТАТЬ
 
 
 
 
Пресс-служба Гродненского областного объединения профсоюзов
http://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не секрет, что в современных экономических условиях молодые сотрудники более востребованы на рынке труда, чем люди старшего поколения. Объявления о вакансиях так...
 
Новости дня
Новости разные
 
Глава МВД США допустил применение морской блокады против РФ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.09.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Радзiма
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика