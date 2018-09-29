Почти пенсионеры. Почему зрелый возраст становится поводом для отказа в работе

Не секрет, что в современных экономических условиях молодые сотрудники более востребованы на рынке труда, чем люди старшего поколения. Объявления о вакансиях так и пестрят: «Требуется молодой, активный, амбициозный…».





Тем временем предпенсионный возраст все чаще становится поводом для отказа в трудовых отношениях. А куда деваться тем, кто посвятил всю жизнь одному предприятию, до пенсии осталось совсем чуть-чуть, а директор без объяснения причин отдает трудовую книжку?

Председатель Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников различных форм предпринимательства «Садружнасць» Валентин Бранцевич говорит, что в его практике случаи, когда людей предпенсионного возраста оставляют без работы, бывают нередко, главное – вовремя обратиться за помощью.

— К сожалению, не все люди знают, что работникам гарантируется продление трудовых отношений в ситуации, когда до пенсии осталось немного, но для этого нужно выполнить ряд условий: добросовестно исполнять свои обязанности, не допускать нарушений трудовой и исполнительской дисциплины, – отмечает он.

В соответствии со статьей 11 Закона Республики Беларусь «О занятости населения Республики Беларусь» от 15 июня 2006 года № 125-З государство обеспечивает дополнительные гарантии в содействии занятости лицам предпенсионного возраста. Напомним, в нашей стране таковым считается возраст за 2 года до достижения общеустановленного пенсионного. Согласно Указу Президента № 180 «О порядке применения Декрета Президента Республики Беларусь от 26.07.1999 г. № 29» наниматель обязан продлить контракт либо заключить новый с работающими женщинами в возрасте с 54 лет и мужчинами в возрасте с 59 лет, добросовестно выполняющими свои обязанности и не имеющими дисциплинарных взысканий.





— К нам нередко обращаются люди, которым до пенсии осталось не два, а три года. В такой ситуации на помощь приходят коллективный договор и соглашения, которые существенно улучшают трудовое законодательство, – комментирует главный специалист областного комитета профсоюза «Садружнасць» Оксана Горошко.

С подобной проблемой недавно столкнулся один из работников частного предприятия Гродно . Более 10 лет он отдал мебельной компании, в которой трудился менеджером по реализации продукции. Должность ответственная, ведь от того, сколько продашь, зависит, сколько получишь. Но каково было удивление специалиста, когда, несмотря на полную самоотдачу фирме, он получил уведомление о непродлении контракта. Выход один – обратиться за помощью в профсоюз, ведь в таком возрасте найти новую работу уже сложно, а переобучаться поздно. И профком, и областная организация отраслевого профсоюза «Садружнасць» встали на сторону мужчины.

«Согласно коллективному договору общества с ограниченной ответственностью и первичной профсоюзной организацией компании предусмотрено, что «наниматель обязуется при заключении (продлении) контрактов (трудовых договоров) с работниками, до достижения которым общеустановленного пенсионного возраста осталось три и менее года, заключать (продлевать) с ними контракты (трудовые договоры) на срок не менее чем до достижения ими пенсионного возраста», – объясняет Оксана Горошко.

После того как специалисты профсоюза разъяснили нанимателю свою позицию, с работником все-таки контракт продлили. Валентин Бранцевич отмечает, что в частных организациях юристы не всегда хорошо знают законы: «Для этого и нужен профсоюз, чтобы подсказать, как сделать правильно. Возможно, если бы руководитель сразу заглянул в коллективный договор, такой ситуации и не возникло».





Соблюдение законодательства о труде в организациях частной формы собственности находится под пристальным вниманием профсоюза «Садружнасць». За первое полугодие 2018 года правовая инспекция труда обкома составила 3 исковых заявления в суд, 2 заявления в комиссию по трудовым спорам, подготовила 2 возражения на исковые заявления, приняла участие в судебном заседании по представительству интересов члена профсоюза. Все исковые требования, рассмотренные судами, разрешены в пользу работников. Также по требованию профсоюза возвращено около 21 тысячи незаконно удержанных или невыплаченных рублей.

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