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Беларусь оказалась в лидерах на постсоветском пространстве по росту цен на товары и услуги

30.09.2018 14:31 — Разное | Tut.by  
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Беларусь заняла четвертое место по росту потребительских цен на постсоветском пространстве в январе-августе этого года. Об этом свидетельствует проведенный БелаПАН анализ данных национальных органов статистики.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По итогам восьми месяцев цены в стране увеличились на 2,9% (без округления — на 2,88%). На первых местах Узбекистан (6,2%), Украина и Эстония (по 3,6%). В Казахстане, как и в Беларуси, инфляция составила 2,9%.

Меньше цены выросли в Таджикистане (на 2,8%), России (на 2,4%), Латвии (на 1,7%) и Литве (на 0,7%).

Цены снизились в Азербайджане, Грузии (на 0,2%), Молдове (на 0,6%), Армении и Кыргызстане (на 1,2%). В Туркменистане опубликованы данные за первое полугодие (рост цен на 8,9%). Показатели по Азербайджану, Грузии и Эстонии вычислены БелаПАН на основании месячных данных.

В августе в Беларуси цены повысились на 0,1% (без округления — на 0,13%). Это восьмое место после Азербайджана (0,9%), Таджикистана (0,8%), Армении (0,6%), Грузии, Эстонии (по 0,5%), Узбекистана (0,3%) и Казахстана (0,2%). Цены не изменились в России и Украине, снизились — в Латвии (на 0,1%), Молдове (на 0,2%), Кыргызстане и Литве (на 0,4%).

В самопровозглашенном Приднестровье, имеющем собственную финансовую систему, цены повысились с начала года на 4,38% (за август — снизились на 0,32%).

В Беларуси в августе ускорилась годовая инфляция до 5%. Напомним, на протяжении июня и июля этот показатель держался на уровне 4,1%. В Нацбанке объясняют ускорение годовой инфляции «эффектом низкой базы прошлого года».

Напомним, в Беларуси утвердили антиинфляционную программу. В документе в том числе прописан количественный среднесрочный ориентир по уровню инфляции — поддержание на уровне 4%, сообщают в Совмине. При этом одно из основных направлений программы — снижение инфляционных ожиданий и повышение доверия к экономической политике государства, поясняют в пресс-службе правительства.

Тем временем в Беларуси выросло число тех, кто ожидает ускорения роста цен на товары и платные услуги. Это следует из обнародованных Нацбанком данных за август. Так, 17,6% белорусов считают, что в ближайшие 12 месяцев инфляция будет расти быстрее, чем сейчас. Для сравнения: в мае такого мнения придерживались 11% белорусов.

По итогам этого года, прогнозируют власти, инфляция в Беларуси не должна превысить 6%.

 
 
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Беларусь заняла четвертое место по росту потребительских цен на постсоветском пространстве в январе-августе этого года.
 
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