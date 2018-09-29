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... и 108-я – Марии Семеновны
30.09.2018 — Разное | Свислочская газета
Для Марии Семеновны Мелешко из Малых Михалок это сто восьмая осень. Думала ли она когда-то, что проживет столько лет!
Поговорить с долгожительницей не удалось. Она почти не слышит и не видит. Уже лет шесть ее помощником и опорой во всем является сын Александр, который живет с мамой. Он – ее глаза и уши. Приготовит поесть, постирает, натопит печь, чтобы маме было комфортно. «Мама очень любит тепло, – рассказывает Александр Иванович. – Прислонится к печке и сидит так часами». Это только благодаря сыну Мария Семеновна может выйти на улицу, подышать свежим воздухом, погреться на солнышке.
Людмила БАЛЫШ.
Фото автора.
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Для Марии Семеновны Мелешко из Малых Михалок это сто восьмая осень. Думала ли она когда-то, что проживет столько лет!
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