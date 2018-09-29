... и 108-я – Марии Семеновны





Для Марии Семеновны Мелешко из Малых Михалок это сто восьмая осень. Думала ли она когда-то, что проживет столько лет!

Поговорить с долгожительницей не удалось. Она почти не слышит и не видит. Уже лет шесть ее помощником и опорой во всем является сын Александр, который живет с мамой. Он – ее глаза и уши. Приготовит поесть, постирает, натопит печь, чтобы маме было комфортно. «Мама очень любит тепло, – рассказывает Александр Иванович. – Прислонится к печке и сидит так часами». Это только благодаря сыну Мария Семеновна может выйти на улицу, подышать свежим воздухом, погреться на солнышке.



А когда-то женщина тяжело работала, чтобы прокормить большую семью. У них с мужем было шестеро детей (к сожалению, двое уже умерли). Трудилась не покладая рук в совхозе «Вердомичи» сначала свинаркой, потом телятницей. Держали всегда большое домашнее хозяйство, работали на своем приусадебном участке. Более пятидесяти лет Мария Семеновна живет без хозяина.



Приезжают навестить маму трое детей: сын Анатолий и дочери Анна и Валентина. Не забывают бабушку, прабабушку и прапрабабушку семеро внуков, двое правнуков и один праправнук.

Людмила БАЛЫШ.

Фото автора.