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107-я осень Веры Ивановны...

30.09.2018 — Разное | Свислочская газета  
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107-я осень Веры Ивановны...

В свои 107 лет Вера Ивановна Романчук из Больших Михалок остается жизнерадостным, общительным, любознательным человеком.

Секрет долголетия Вера Ивановна видит в спокойной и размеренной деревенской жизни, а также чистых продуктах питания из собственного огорода. Все должно быть натуральным и свежим! В этом убеждена наша долгожительница. Длинный жизненный путь наложил свои отпечатки: немало было и счастливых моментов, и печальных.


Конечно, военные годы стали самым тяжелым испытанием в жизни. С болью в душе вспоминаю наш сгоревший дом, голод и холод, постоянную борьбу за выживание. Замуж я вышла еще до войны, родила сына. Отправила воевать мужа на фронт и – дождалась. После войны у нас начала потихоньку налаживаться жизнь. Тяжелое было время и одновременно радостное. Люди трудились все вместе – сеяли, копали, косили, собирали урожай. У всех было большое хозяйство, которое кормило семью. Все было свое: молоко, сметана, творог, масло, мясо, овощи, фрукты. Деревня жила, и людей было много, и весело было. Очень жаль, что сегодня село вымирает, – рассказывает Вера Ивановна.


Вместе с мужем вырастили троих детей. Сейчас сын Иван помогает маме по хозяйству. Не забывают бабушку и внуки, периодически навещают ее. Много радости доставляет и общение с младшей сестрой Надеждой, которая живет в Свислочи.


Хорошо отзывается Вера Ивановна о сельской жизни: и автолавка под дом подъедет, и почтальон сам пенсию и газеты принесет, и врачи периодически осматривают на месте, и социальный работник исправно трудится. Только живи!

 

Снежана ЖУРНЕВИЧ.

Фото автора.

 
 
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В свои 107 лет Вера Ивановна Романчук из Больших Михалок остается жизнерадостным, общительным, любознательным человеком.
 
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