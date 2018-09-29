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107-я осень Веры Ивановны...
30.09.2018 — Разное | Свислочская газета
В свои 107 лет Вера Ивановна Романчук из Больших Михалок остается жизнерадостным, общительным, любознательным человеком.
Секрет долголетия Вера Ивановна видит в спокойной и размеренной деревенской жизни, а также чистых продуктах питания из собственного огорода. Все должно быть натуральным и свежим! В этом убеждена наша долгожительница. Длинный жизненный путь наложил свои отпечатки: немало было и счастливых моментов, и печальных.
Снежана ЖУРНЕВИЧ.
Фото автора.
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В свои 107 лет Вера Ивановна Романчук из Больших Михалок остается жизнерадостным, общительным, любознательным человеком.
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