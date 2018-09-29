«Слава Покровителю!» В Туркменистане важное заседание превратилось в восхваление президента

Каких только слов о себе не услышал Гурбангулы Бердымухамедов, во время Народного Совета. На заседании, где должны были обсуждать серьезные вопросы политики и экономики, делегаты, кажется, решили устроить соревнование на лучший комплимент президенту Туркеминстана, пишет «Настоящее время».

Его называли «покровителем», «героем», «героем-покровителем». Не раз расхваливали его книги как «неотъемлемый источник продолжения пути доблести и мужества». Гурбангулы публикует около пяти книг в год. Вот вам лишь несколько названий: «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути», «Храбрые воины рождаются для подвига», «Стремительная поступь скакуна».