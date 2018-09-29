Ценовой индекс. Как за лето изменялись цены на овощи и фрукты на Комаровке и что почем сейчас

FINANCE.TUT.BY с апреля по начало сентября регулярно посещал Комаровский рынок и внимательно переписывал ценники на овощи, фрукты и ягоды. Сейчас мы собрали ценники за эти месяцы и посмотрели, как дешевели и дорожали товары на главном столичном рынке.



Александра Квиткевич

Цены мы считали в рублях за килограмм. Если навести на конкретную точку в графике, можно узнать, что и сколько стоило в конкретный день.

К примеру, в начале апреля импортную молодую картошку продавали по 2−3 рубля за килограмм. Начиная с середины июля, цены поползли вниз, стала появляться в продаже отечественная. Сейчас килограмм корнеплодов можно купить по 30−50 копеек.

Сильно изменилась цена на помидоры и огурцы. Весной томаты стоили от 3 рублей, в конце августа их продавали даже по пол рубля. Теперь цены снова растут. Кило помидоров можно купить от 79 копеек.

Огурцы подешевели еще в мае — килограмм стоил меньше рубля. Хотя в середине апреля их продавали по 2,4 рубля. Сейчас цены начинаются от рубля.

Абрикосы и персики уже пропали с прилавков. В сезон килограмм и тех, и тех можно было купить за 2 с лишним рубля. А вот груш и яблок сейчас изобилие. Груши продают по 1,5 рубля и дороже. Яблоки стоят от 50 копеек за килограмм.

Сильнее всего цены прыгали на черешню и клубнику. Стартовая цена первой была 25 рублей за килограмм. К середине июня она упала до 3,5 рубле, а кое-где и до 3, а в середине августа снова взлетела до 25 рублей.

Цены на первую клубнику начинались от 15 рублей — это в апреле. В сезон ягоды продавали даже по рублю за килограмм. Затем они начали дорожать. Сейчас клубнику на рынке тоже можно найти. Мелкая стоит от 4 рублей, крупная — 9−10 рублей.