ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ценовой индекс. Как за лето изменялись цены на овощи и фрукты на Комаровке и что почем сейчас

30.09.2018 14:46 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

FINANCE.TUT.BY с апреля по начало сентября регулярно посещал Комаровский рынок и внимательно переписывал ценники на овощи, фрукты и ягоды. Сейчас мы собрали ценники за эти месяцы и посмотрели, как дешевели и дорожали товары на главном столичном рынке.


Александра Квиткевич

Цены мы считали в рублях за килограмм. Если навести на конкретную точку в графике, можно узнать, что и сколько стоило в конкретный день.

К примеру, в начале апреля импортную молодую картошку продавали по 2−3 рубля за килограмм. Начиная с середины июля, цены поползли вниз, стала появляться в продаже отечественная. Сейчас килограмм корнеплодов можно купить по 30−50 копеек.

 
 

Сильно изменилась цена на помидоры и огурцы. Весной томаты стоили от 3 рублей, в конце августа их продавали даже по пол рубля. Теперь цены снова растут. Кило помидоров можно купить от 79 копеек.

Огурцы подешевели еще в мае — килограмм стоил меньше рубля. Хотя в середине апреля их продавали по 2,4 рубля. Сейчас цены начинаются от рубля.

 
 

Абрикосы и персики уже пропали с прилавков. В сезон килограмм и тех, и тех можно было купить за 2 с лишним рубля. А вот груш и яблок сейчас изобилие. Груши продают по 1,5 рубля и дороже. Яблоки стоят от 50 копеек за килограмм.

 
 

Сильнее всего цены прыгали на черешню и клубнику. Стартовая цена первой была 25 рублей за килограмм. К середине июня она упала до 3,5 рубле, а кое-где и до 3, а в середине августа снова взлетела до 25 рублей.

 
 

Цены на первую клубнику начинались от 15 рублей — это в апреле. В сезон ягоды продавали даже по рублю за килограмм. Затем они начали дорожать. Сейчас клубнику на рынке тоже можно найти. Мелкая стоит от 4 рублей, крупная — 9−10 рублей.

Читайте также
«Есть испанские, а наших нет». Почему торговые сети продают импортные яблоки, когда своих урожай
Что почем продают на сельхозярмарках и дешевле ли здесь закупать овощи на зиму, чем на Комаровке
 
 
Ссылка на источник 102
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY с апреля по начало сентября регулярно посещал Комаровский рынок и внимательно переписывал ценники на овощи, фрукты и ягоды. Сейчас мы собрали ценники за...
 
Новости дня
Новости разные
 
Больше всего пожилых белорусов работает в науке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Радзiма
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика