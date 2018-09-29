ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко предложил наладить поставки таджикского винограда в Минск

30.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Виноград семи вкуснейших сортов оценили на вид и на вкус президенты Беларуси и Таджикистана. Они посетили одно из крупнейших хозяйств в Турсунзаде, передает телеканал «МИР 24».

Такой фотографии у Александра Лукашенко еще не было – под старыми лозами, со спадающими гроздьями. Президенты сами срезали понравившиеся ягоды, складывали в корзины, а потом угощались. 

После небольшой прогулки главы государств встретились со старейшими тружениками и посетили сельхозвыставку. 

Президент Беларуси предложил наладить взаимовыгодное сотрудничество по экспорту винограда в Минск. Сейчас сладкие гроздья поставляют в Казахстан, Кыргызстан и Россию.

В прошлом году в дехканском хозяйстве собрали более пяти тысяч тонн ягод для продажи на внутреннем и внешнем рынках.




ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 114
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президенты Беларуси и Таджикистана посетили одно из крупнейших виноградарских хозяйств в Турсунзаде.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сахар - "белая смерть"? А если он ни в чем не виноват?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Радзiма
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика