Лукашенко предложил наладить поставки таджикского винограда в Минск

Виноград семи вкуснейших сортов оценили на вид и на вкус президенты Беларуси и Таджикистана. Они посетили одно из крупнейших хозяйств в Турсунзаде, передает телеканал «МИР 24».

Такой фотографии у Александра Лукашенко еще не было – под старыми лозами, со спадающими гроздьями. Президенты сами срезали понравившиеся ягоды, складывали в корзины, а потом угощались.

После небольшой прогулки главы государств встретились со старейшими тружениками и посетили сельхозвыставку.

Президент Беларуси предложил наладить взаимовыгодное сотрудничество по экспорту винограда в Минск. Сейчас сладкие гроздья поставляют в Казахстан, Кыргызстан и Россию.

В прошлом году в дехканском хозяйстве собрали более пяти тысяч тонн ягод для продажи на внутреннем и внешнем рынках.