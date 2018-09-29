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Лукашенко предложил наладить поставки таджикского винограда в Минск
30.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Виноград семи вкуснейших сортов оценили на вид и на вкус президенты Беларуси и Таджикистана. Они посетили одно из крупнейших хозяйств в Турсунзаде, передает телеканал «МИР 24».
Такой фотографии у Александра Лукашенко еще не было – под старыми лозами, со спадающими гроздьями. Президенты сами срезали понравившиеся ягоды, складывали в корзины, а потом угощались.
После небольшой прогулки главы государств встретились со старейшими тружениками и посетили сельхозвыставку.
Президент Беларуси предложил наладить взаимовыгодное сотрудничество по экспорту винограда в Минск. Сейчас сладкие гроздья поставляют в Казахстан, Кыргызстан и Россию.
В прошлом году в дехканском хозяйстве собрали более пяти тысяч тонн ягод для продажи на внутреннем и внешнем рынках.
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Президенты Беларуси и Таджикистана посетили одно из крупнейших виноградарских хозяйств в Турсунзаде.
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