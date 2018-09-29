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Больше всего пожилых белорусов работает в науке

30.09.2018 14:35 — Разное | UDF  
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Удельный вес лиц в возрасте 60 лет и старше в численности работников организаций, занимающихся научными исследованиями и разработками, составляет более 21%.

В Беларуси на начало 2018 года проживало 2041,1 тыс. пожилых граждан, или каждый пятый житель страны.

Такие данные содержатся в статистическом обзоре к Международному дню пожилых людей, подготовленном Белстатом. Международный день пожилых людей по инициативе ООН отмечается 1 октября.

Женщины в общей численности пожилых людей составляли 64,4% (1314,9 тыс. человек), мужчины – 35,6% (726,2 тыс. человек).

Причем на 1000 пожилых мужчин приходилось 1811 пожилых женщин, в городских поселениях – 1830 женщин, в сельских населенных пунктах – 1764 женщины.

За последние десять лет численность лиц пожилого возраста в целом по республике увеличилась на 282,4 тыс. человек, или на 16,1%.

В 2017 году доля лиц в возрасте 60 лет и старше в численности работников организаций составляла 7%.

Если рассматривать удельный вес лиц в возрасте 60 лет и старше в численности работников организаций по отдельным видам экономической деятельности в 2017 году, то наибольшее относительное число пожилых людей сконцентрировано в научной сфере - 21,1%. На втором месте по удельному весу пожилых - производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры. В этой сфере работает 12,8% тех, кому за 60. Еще 12,6% пожилых связаны с риэлтом.

Возраст не является помехой для создания семьи. В 2017 году в пожилом возрасте заключили брачный союз 943 женщины и 1497 мужчин, при этом в 757 случаях оба вступающих в брак были в возрасте 60 лет и старше.

 
 
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Пятая часть работников науки старше 60 лет.
 
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