Больше всего пожилых белорусов работает в науке





В Беларуси на начало 2018 года проживало 2041,1 тыс. пожилых граждан, или каждый пятый житель страны.Такие данные содержатся в статистическом обзоре к Международному дню пожилых людей, подготовленном Белстатом. Международный день пожилых людей по инициативе ООН отмечается 1 октября.Женщины в общей численности пожилых людей составляли 64,4% (1314,9 тыс. человек), мужчины – 35,6% (726,2 тыс. человек).Причем на 1000 пожилых мужчин приходилось 1811 пожилых женщин, в городских поселениях – 1830 женщин, в сельских населенных пунктах – 1764 женщины.За последние десять лет численность лиц пожилого возраста в целом по республике увеличилась на 282,4 тыс. человек, или на 16,1%.В 2017 году доля лиц в возрасте 60 лет и старше в численности работников организаций составляла 7%.Если рассматривать удельный вес лиц в возрасте 60 лет и старше в численности работников организаций по отдельным видам экономической деятельности в 2017 году, то наибольшее относительное число пожилых людей сконцентрировано в научной сфере -. На втором месте по удельному весу пожилых - производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры. В этой сфере работаеттех, кому за 60. Ещепожилых связаны с риэлтом.Возраст не является помехой для создания семьи. В 2017 году в пожилом возрасте заключили брачный союз 943 женщины и 1497 мужчин, при этом в 757 случаях оба вступающих в брак были в возрасте 60 лет и старше.