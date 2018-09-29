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Социологи назвали самую оптимистичную нацию в мире

30.09.2018 14:25 — Разное | UDF  
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ФОТО : ТАСС / Демьянчук Александр
И это не белорусы.

Самой оптимистичной нацией в мире признаны китайцы. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в докладе консалтинговой компании Ipsos Group.

В частности, результаты опроса показали, что более 88% населения Поднебесной, причем не только взрослых, но и молодых китайцев, с энтузиазмом смотрят на свою жизнь. Среди старшего поколения в благополучном будущем убеждены 85%, а среди молодежи – свыше 90%.

Жители КНР уверены, что поколение, к которому они принадлежат, гораздо более счастливее, чем их родители и деды. Кроме того, более 78% людей в возрасте и более 89% молодых людей считают себя самыми жизнерадостными в мире.

Отметим, что всего в исследовании участвовали 40 тыс. 506 респондентов из 15 стран, в том числе Россия, Китай, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Мексика, США, Франция, и др. Социологи начали опрос в июле и завершили в конце августа.

К слову, жители Поднебесной не первый год занимают ведущие позиции рейтинга. В конце прошлого года китайцы также были признаны самой позитивно настроенной нацией в мире.

Напомним, в марте Организация Объединенных Нацйи обнародовала новый рейтинг самых счастливых стран в мире (World Happiness Report). Авторы пришли к выводу, что самыми счастливыми на планете являются граждане Финляндии.

 
 
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