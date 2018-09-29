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Польшу включили в Топ-25 самых развитых стран мира

30.09.2018 14:19 — Разное | UDF  
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В индекс развитых стран на сегодняшний день включили 37 польских компаний. © dimaberkut / Depositphotos
Польшу официально приняли в ТОП-25 самых развитых стран мира. Глобальное агентство FTSE Russell признало польский рынок одним из наиболее развитых в мире. На сегодня Польша единственный представитель из Центрально-Восточной Европы в списке стран с развитым рынком, в числе которых США, Япония и Германия, передает Польское радио.

Аналитики агентства в течение семи лет отслеживали экономические показатели страны. Как отметил президент Варшавской фондовой биржи Марек Детль, переход от развивающихся стран в группу стран с развитым рынком занял 27 лет. За это время Польше удалось урегулировать стандарты и правила, по которым работает бизнес, улучшить инфраструктуру и качество рынка капитала. В целом в индекс развитых стран на сегодняшний день включили 37 польских компаний.

Ранее сообщалось, что количество заявок на трудоустройство украинцев в Польше сократилось на более, чем 200 тысяч. Согласно рапорту Министерства семьи, труда и социальной политики Польши, в первой половине 2018 года было зарегистрировано 692,4 тыс. заявок на трудоустройство граждан Украины.

 
 
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Глобальное агентство FTSE Russell признало польский рынок одним из наиболее развитых в мире.
 
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