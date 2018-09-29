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Белорусские тракторы и комбайны будут работать на Кубе
Новости Беларуси. Новинки белорусской сельхозтехники будут работать на Кубе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возможности нашей машиностроительной отрасли изучили представители этой странны, посетив ряд наших предприятий. Заключён и договор о сотрудничестве между научной элитой двух стран.
Хосе Суарес Леон, генеральный директор управления сельскохозяйственной инженерии Министерства сельского хозяйства Кубы:
Сергей Яковчик, генеральный директор РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства»:
Интерес Кубы к нашей технике велик. Ещё с советских времён там хорошо известны минские мотоциклы и тракторы. Пришло время обновлять автопарк. К подписанию готовятся многомиллионные контракты.
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Новости Беларуси. Новинки белорусской сельхозтехники будут работать на Кубе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возможности нашей...
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