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Из-за пьяного водителя Lexus в Дзержинском районе погиб человек
Новости Беларуси. Один человек погиб, шестеро пострадали. Следствие устанавливает причины ДТП в Дзержинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В деревне Рябиновка 29 сентября поздно вечером столкнулись микроавтобус и легковушка.
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Новости Беларуси. Один человек погиб, шестеро пострадали. Следствие устанавливает причины ДТП в Дзержинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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