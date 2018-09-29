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Острые темы саммита глав государств СНГ и подготовка к V Форуму регионов. Итоговая программа «Неделя» в 19.30
Новости Беларуси. К эфиру готовится итоговая информационно-аналитическая программа СТВ «Неделя». Главные темы прошедших семи дней представит через взгляд наших корреспондентов Юлия Огнева.
Смотрите 30 сентября в 19.30.
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Острые темы саммита глав государств СНГ и подготовка к V Форуму регионов. Итоговая программа «Неделя» в 19.30
Новости Беларуси. К эфиру готовится итоговая информационно-аналитическая программа СТВ «Неделя». Главные темы прошедших семи дней представит через взгляд наших...
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