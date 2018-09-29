ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СПЧ ООН выбрал нового докладчика по ситуации с правами человека в Беларуси

30.09.2018 14:24 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Анаис Марин выбрана новым специальным докладчиком ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси, говорится в сообщении на сайте Совета по правам человека ООН.

Соответствующее решение о назначении спецдокладчика ООН по ситуации с правами человека в Беларуси было принято Советом 28 сентября в Женеве.
На пост спецдокладчика также претендовали Штейнар Гил (Норвегия), Сатвиндер Джасс (Великобритания), Валери Можи (Франция), Даниель Меконнен (Эритрия), Петр Роман (Румыния), Джон Джозеф Райан (Ирландия) и Эндрю Уилсон (Великобритания).

В июле текущего года Совет ООН по правам человекапринял резолюцию по Беларуси и продлил на год мандат спецдокладчика.

Беларусь не признает мандат специального докладчика ООН и отказывается с ним сотрудничать.

Пост спецдокладчика по Беларуси с 2012 года занимает Миклош Харасти.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Анаис Марин выбрана новым специальным докладчиком ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси, говорится в сообщении на сайте Совета по правам...
 
Новости дня
Новости разные
 
Польшу включили в Топ-25 самых развитых стран мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Радзiма
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика