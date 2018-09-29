СПЧ ООН выбрал нового докладчика по ситуации с правами человека в Беларуси

Анаис Марин выбрана новым специальным докладчиком ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси, говорится в сообщении на сайте Совета по правам человека ООН.

Соответствующее решение о назначении спецдокладчика ООН по ситуации с правами человека в Беларуси было принято Советом 28 сентября в Женеве.

На пост спецдокладчика также претендовали Штейнар Гил (Норвегия), Сатвиндер Джасс (Великобритания), Валери Можи (Франция), Даниель Меконнен (Эритрия), Петр Роман (Румыния), Джон Джозеф Райан (Ирландия) и Эндрю Уилсон (Великобритания).

В июле текущего года Совет ООН по правам человекапринял резолюцию по Беларуси и продлил на год мандат спецдокладчика.

Беларусь не признает мандат специального докладчика ООН и отказывается с ним сотрудничать.

Пост спецдокладчика по Беларуси с 2012 года занимает Миклош Харасти.