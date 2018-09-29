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СПЧ ООН выбрал нового докладчика по ситуации с правами человека в Беларуси
Анаис Марин выбрана новым специальным докладчиком ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси, говорится в сообщении на сайте Совета по правам человека ООН.
Соответствующее решение о назначении спецдокладчика ООН по ситуации с правами человека в Беларуси было принято Советом 28 сентября в Женеве.
В июле текущего года Совет ООН по правам человекапринял резолюцию по Беларуси и продлил на год мандат спецдокладчика.
Беларусь не признает мандат специального докладчика ООН и отказывается с ним сотрудничать.
Пост спецдокладчика по Беларуси с 2012 года занимает Миклош Харасти.
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Анаис Марин выбрана новым специальным докладчиком ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси, говорится в сообщении на сайте Совета по правам...
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