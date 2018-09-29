Ким Чен Ын подарил южнокорейскому президенту двух охотничьих собак и 3 кг корма

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин после своего недавнего визита в Пхеньян получил в подарок от лидера КНДР Ким Чен Ына двух щенков охотничьей породы Пхунсан, сообщает в воскресенье администрация южнокорейского президента.

"Чхонвадэ (резиденция южнокорейского президента - ИФ) в ходе саммита в качестве подарка были предложены пара собак породы Пхунсан. В четверг они были получены", - говорится в сообщении южнокорейского ведомства.

Отмечается, что обеим собакам около года. Северокорейская сторона передала собак с тремя килограммами корма "в качестве помощи для их адаптации".

Собаки породы Пхунсан, выведенной в Северной Корее, славятся своей преданностью и сообразительностью и являются одним из национальных богатств страны, говорится в сообщении.