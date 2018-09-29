ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минский метрополитен опровергает слухи о столкновении поездов в тоннеле

30.09.2018 13:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Машинист-инструктор рассказал, что произошло в пятницу в метро. По неофициальной версии, в подземке произошло столкновение поездов на невысокой скорости.

Машинист-инструктор Андрей Какошин, который работал в день происшествия в минском метро, рассказал, что происходило 28 сентября с 17.50 до 18.03 между станциями «Октябрьская» и «Площадь Ленина».

Андрей Какошин, машинист-инструктор бригад локомотивных электродепо «Московское», в день происшествия был на смене.

— 28 сентября в 17 часов 47 минут при следовании состава электропоезда № 0335−0898−0899−0900−0336 по второму главному пути перегона «Октябрьская» — «Площадь Ленина» маршрута № 13, произошла сработка вентиля замещения № 1 (ВЗ1) тормозной пневмосистемы, из-за чего не отпускали пневматические тормоза. Поезд остановился, — объясняет он.

По его словам, когда поезда остановились, в 17 часов 53 минуты включалась приточная вентиляция для обеспечения поступления в тоннель свежего воздуха. В 18 часов 08 минут, после восстановления движения, вентиляция была отключена.

— В результате неоперативных действий по выявлению причин сработки вентиля замещения № 1 машинист не смог привести электропоезд в движение в течение 3 минут.


Поездной диспетчер назначил вспомогательный поезд седьмого маршрута, который следовал за неисправным поездом. Подъехав к хвостовой части остановившегося состава маршрута № 13, машинист вспомогательного поезда произвел сцеп с неисправным составом.

Однако, как раз в это время, утверждает Андрей Какошин, машинист маршрута № 13 устранил неисправность и доложил диспетчеру о том, что готов самостоятельно продолжить движение. Поэтому поезда снова расцепили.

— Электропоезд маршрута № 13, после высадки пассажиров на станции «Площадь Ленина» был отправлен в электродепо для осмотра. Электропоезд маршрута № 7 продолжил работу на линии.

Сотрудники МЧС и специалисты электродепо произвели осмотр технического состояния электропоезда.

— В результате осмотра состава поезда маршрута № 13 в электродепо на вагоне № 0336 была выявлена неисправная кнопка включения вентиля замещения № 1 (ВЗ1) на блоке № 6 пульта управления кабины машиниста.

Была произведена замена кнопки. Далее состав электропоезда № 0335−0898−0899−0900−0336 продолжил плановую работу. Приносим извинения пассажирам метрополитена за доставленные неудобства, — говорит машинист-инструктор.

В субботу, сообщили в метрополитене, состав работал на линии.

Напомним, несмотря на то, что официальный представитель метрополитена заявил, что причиной остановки стала техническая неисправность состава в перегоне между станциями «Октябрьская» и «Площадь Ленина», на форумах и в соцсетях обсуждали столкновение составов.

«Остановились незадолго до прибытия на станцию метро «пл. Ленина». Пошел запах гари по вагонам, я была во втором. Были некоторые попытки сдвинуться с места, толчки были несильные. Спустя минут 7 последовал сильный толчок, от которого я упала, так как не держалась ни за что. Был очень резкий толчок, я даже не сообразила, что уже на полу лежу. Вот после этого сильного толчка началась некоторая паника у людей», — написала на почту TUT.BY Алена П.

В метрополитене уверяют, что за столкновение люди приняли толчки при сцепке-расцепке составов.

Тем временем с TUT.BY связался мужчина, который представился сотрудником метрополитена и пожелал остаться анонимным. Он рассказывает другую версию:

— У машиниста второго поезда почему-то была отключена система, которая предупреждает о препятствии на пути. И выезжая из-за поворота между «Октябрьской» и «Площадью Ленина», он увидел стоящий в перегоне поезд в последний момент, применил экстренное торможение — но на небольшой скорости столкновение все же произошло.

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Машинист-инструктор рассказал, что произошло в пятницу в метро. По неофициальной версии, в подземке произошло столкновение поездов на невысокой скорости.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мифические Бонстики остаются еще на две недели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Радзiма
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика