Минский метрополитен опровергает слухи о столкновении поездов в тоннеле

Машинист-инструктор Андрей Какошин, который работал в день происшествия в минском метро, рассказал, что происходило 28 сентября с 17.50 до 18.03 между станциями «Октябрьская» и «Площадь Ленина».





Андрей Какошин, машинист-инструктор бригад локомотивных электродепо «Московское», в день происшествия был на смене.





— 28 сентября в 17 часов 47 минут при следовании состава электропоезда № 0335−0898−0899−0900−0336 по второму главному пути перегона «Октябрьская» — «Площадь Ленина» маршрута № 13, произошла сработка вентиля замещения № 1 (ВЗ1) тормозной пневмосистемы, из-за чего не отпускали пневматические тормоза. Поезд остановился, — объясняет он.





По его словам, когда поезда остановились, в 17 часов 53 минуты включалась приточная вентиляция для обеспечения поступления в тоннель свежего воздуха. В 18 часов 08 минут, после восстановления движения, вентиляция была отключена.





— В результате неоперативных действий по выявлению причин сработки вентиля замещения № 1 машинист не смог привести электропоезд в движение в течение 3 минут.









Поездной диспетчер назначил вспомогательный поезд седьмого маршрута, который следовал за неисправным поездом. Подъехав к хвостовой части остановившегося состава маршрута № 13, машинист вспомогательного поезда произвел сцеп с неисправным составом.





Однако, как раз в это время, утверждает Андрей Какошин, машинист маршрута № 13 устранил неисправность и доложил диспетчеру о том, что готов самостоятельно продолжить движение. Поэтому поезда снова расцепили.





— Электропоезд маршрута № 13, после высадки пассажиров на станции «Площадь Ленина» был отправлен в электродепо для осмотра. Электропоезд маршрута № 7 продолжил работу на линии.





Сотрудники МЧС и специалисты электродепо произвели осмотр технического состояния электропоезда.





— В результате осмотра состава поезда маршрута № 13 в электродепо на вагоне № 0336 была выявлена неисправная кнопка включения вентиля замещения № 1 (ВЗ1) на блоке № 6 пульта управления кабины машиниста.





Была произведена замена кнопки. Далее состав электропоезда № 0335−0898−0899−0900−0336 продолжил плановую работу. Приносим извинения пассажирам метрополитена за доставленные неудобства, — говорит машинист-инструктор.





В субботу, сообщили в метрополитене, состав работал на линии.





Напомним, несмотря на то, что официальный представитель метрополитена заявил, что причиной остановки стала техническая неисправность состава в перегоне между станциями «Октябрьская» и «Площадь Ленина», на форумах и в соцсетях обсуждали столкновение составов.





«Остановились незадолго до прибытия на станцию метро «пл. Ленина». Пошел запах гари по вагонам, я была во втором. Были некоторые попытки сдвинуться с места, толчки были несильные. Спустя минут 7 последовал сильный толчок, от которого я упала, так как не держалась ни за что. Был очень резкий толчок, я даже не сообразила, что уже на полу лежу. Вот после этого сильного толчка началась некоторая паника у людей», — написала на почту TUT.BY Алена П.





В метрополитене уверяют, что за столкновение люди приняли толчки при сцепке-расцепке составов.





Тем временем с TUT.BY связался мужчина, который представился сотрудником метрополитена и пожелал остаться анонимным. Он рассказывает другую версию:





— У машиниста второго поезда почему-то была отключена система, которая предупреждает о препятствии на пути. И выезжая из-за поворота между «Октябрьской» и «Площадью Ленина», он увидел стоящий в перегоне поезд в последний момент, применил экстренное торможение — но на небольшой скорости столкновение все же произошло.