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Серена Уильямс снялась на видео топлесс ради борьбы с раком груди

30.09.2018 13:22 — Разное | Партизан  
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Американская теннисистка Серена Уильямс снялась на видео топлесс в поддержку кампании борьбы с раком груди. В этом ролике экс-первая ракетка мира исполняет песню The Divinyls I Touch Myself.

Сначала в кадре видно только лицо спортсменки, а потом камера отдаляется — и Серена Уильямс предстает топлесс. Таким образом она напоминает женщинам о необходимости регулярно обследоваться, передает "Еврорадио".

В этом году Уильямс вернулась на корт после рождения ребенка, успела провести 24 матча, в 18 из которых выиграла. В начале сентября она пробилась в финал на US Open, однако уступила там японке Наоми Осака. Во время того матча Уильямс ознаменовалось скандальным поведением, которое осудили многие спортсмены.

 
 
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Американская теннисистка Серена Уильямс снялась на видео топлесс в поддержку кампании борьбы с раком груди. В этом ролике экс-первая ракетка мира исполняет песню...
 
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