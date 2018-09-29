Серена Уильямс снялась на видео топлесс ради борьбы с раком груди

"Еврорадио" . Сначала в кадре видно только лицо спортсменки, а потом камера отдаляется — и Серена Уильямс предстает топлесс. Таким образом она напоминает женщинам о необходимости регулярно обследоваться, передает





В этом году Уильямс вернулась на корт после рождения ребенка, успела провести 24 матча, в 18 из которых выиграла. В начале сентября она пробилась в финал на US Open, однако уступила там японке Наоми Осака. Во время того матча Уильямс ознаменовалось скандальным поведением, которое осудили многие спортсмены.