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Минское "Динамо" сыграет сегодня с омским "Авангардом"

30.09.2018 16:03 — Разное | Tut.by  
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Хоккеисты минского «Динамо» проведут сегодня последний матч домашней серии в КХЛ. Соперник «зубров» — омский «Авангард».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Динамовцы одолели в прошлой игре «Сибирь» (5:1) и поднялись с последнего места в Западной конференции.

Что касается «Авангарда», за который выступает Андрей Стась, то сейчас это один из лидеров Востока.

«Динамо-Минск»: Карнаухов (Энрот); Уиркош — Готовец, С. Костицын (К) — Хауден — Пулккинен; Лисовец — Хенкель, А. Костицын — Ковыршин — Степанов; Знахаренко — Хохлов, Казионов — Китаров (А) — Павлович (А); Литвинов — Волков — Когалев; Евенко, Дроздов.

«Авангард»: Бобков (Мурыгин); Медведев (К) — Покка, Широков (А) — Зернов — Михеев (А); Емелин — Чудинов, Пережогин — Семенов — Манукян; Мартынов — Франсон, Фисенко — Стась — Галимов; Кошелев — Деарне — Петров; Бондарев, Яремчук.

SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча, который начнется в 17.00.

 
Теги: Минск
 
 
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Хоккеисты минского "Динамо" проведут сегодня последний матч домашней серии в КХЛ. Соперник "зубров" - омский "Авангард".
 
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