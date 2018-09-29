Хоккеисты минского «Динамо» проведут сегодня последний матч домашней серии в КХЛ. Соперник «зубров» — омский «Авангард».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Динамовцы одолели в прошлой игре «Сибирь» (5:1) и поднялись с последнего места в Западной конференции.

Что касается «Авангарда», за который выступает Андрей Стась, то сейчас это один из лидеров Востока.

«Динамо-Минск»: Карнаухов (Энрот); Уиркош — Готовец, С. Костицын (К) — Хауден — Пулккинен; Лисовец — Хенкель, А. Костицын — Ковыршин — Степанов; Знахаренко — Хохлов, Казионов — Китаров (А) — Павлович (А); Литвинов — Волков — Когалев; Евенко, Дроздов.

«Авангард»: Бобков (Мурыгин); Медведев (К) — Покка, Широков (А) — Зернов — Михеев (А); Емелин — Чудинов, Пережогин — Семенов — Манукян; Мартынов — Франсон, Фисенко — Стась — Галимов; Кошелев — Деарне — Петров; Бондарев, Яремчук.

SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча, который начнется в 17.00.