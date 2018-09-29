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С 1 октября подешевеют посылки для белорусов и украинцев
30.09.2018 16:03 — Разное | Ежедневник
belmir.by
На доставку отправлений между Украиной и Беларусью для e-commerce будет действовать специальный тариф.
Стоимость доставки для предпринимателя с 1 октября снижена на 40%, но для получения такой "скидки" нужно заключить договор с компанией.
Такие условия выгодны для обеих стран, считают в "Укрпоште", пишет украинское издание
Производители из Беларуси смогут выставить свои товары на ключевых торговых площадках Украины, а украинские предприниматели — продавать товары для более 10 млн жителей соседней страны.
В компании отметили, что по объемам пересылки отправлений "Укрпоштой" Беларусь входит в топ 15 стран.
"Несмотря на низкий беспошлинный лимит товаров в Беларуси, процедура покупки товаров за рубежом для белорусов не вызывает дополнительных сложностей, поэтому украинские предприниматели уже сегодня много экспортируют в соседнюю страну, и по объемам пересылки отправлений "Укрпочтой" Беларусь входит в топ 15 стран. Кроме того, сервис международного приема наложенного платежа зарекомендовал себя как надежный канал получения оплаты", — отметил первый заместитель генерального директора "Укрпошты" Александр Перцовский.
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На доставку отправлений между Украиной и Беларусью для e-commerce будет действовать специальный тариф.
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