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СМИ: студентов послали собирать урожай, пообещав в награду морковь, а потом вызвали на них милицию

30.09.2018 16:01 — Разное | KYKY  
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Студенты гомельского вуза рассказали, что их направили в колхоз на сбор урожая, пообещали в награду дать морковь, а потом вызвали милицию и обвинили их в краже, пишут «Сильные новости» с ссылкой на telegram-канал Nexta. Вуз пообещал разобраться в ситуации, а профком и БРСМ попросили других студентов написать, что у них на сборе урожая проблем не возникло.

В Беларуси бесплатная рабочая сила в виде студентов на сборе урожая – это нормальная практика. Но если обычно это просто волонтерская работа, за которую им скажут спасибо или дадут немножко урожая в награду, то в этот раз на студентов вызвали наряд милиции. Собирать морковь направили старшекурсников гомельского университета. Им разрешили взять себе часть собранного урожая. Когда они закончили работать и начали укладывать в сумки обещанную морковь, тут же подоспел наряд милиции с обвинениями в присвоении госимущества. 

Вуз принял позицию студентов и пообещал разобраться в этом деле. А профком и БРСМ ситуацию видят по-своему – они попросили студентов писать, что в их смену все было хорошо, без каких-то проблем. И, конечно, про рассказавших о вот этой ситуации студентов заявить, что они вряд ли были на сборе морковки. А суть этой волонтерской работы не в каком-либо заработке, а в том, чтобы «провести время вместе».

 
 
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Студенты гомельского вуза рассказали, что их направили в колхоз на сбор урожая, пообещали в награду дать морковь, а потом вызвали милицию и обвинили их в краже,...
 
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