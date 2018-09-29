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Ночью спецназ в Минске задержал 27 участников движения за легализацию наркотиков
Ночью, около 3 часов, спецназ задержал 27 участников встречу в Минске, которую организовали «Легалайз Беларусь» и Петр Маркелов. Их отвезли в Боровлянское отделение милиции.
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Ночью, около 3 часов, спецназ задержал 27 участников встречу в Минске, которую организовали «Легалайз Беларусь» и Петр Маркелов.
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