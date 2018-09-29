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Ночью спецназ в Минске задержал 27 участников движения за легализацию наркотиков

30.09.2018 15:25 — Разное | UDF  
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Ночью, около 3 часов, спецназ задержал 27 участников встречу в Минске, которую организовали «Легалайз Беларусь» и Петр Маркелов. Их отвезли в Боровлянское отделение милиции.

Как написал в своем фейсбуке Маркелов, «задерживал специальный отдел быстрого реагирования в камуфляже (с веточками в волосах) с оружием. Задержали 27 человек. Искали контролируемые вещества, но не нашли». Утром всех отпустили. Пять человек были оштрафованы за распитие спиртных напитков.

 
Теги: Минск
 
 
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Ночью, около 3 часов, спецназ задержал 27 участников встречу в Минске, которую организовали «Легалайз Беларусь» и Петр Маркелов.
 
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