Ночью спецназ в Минске задержал 27 участников движения за легализацию наркотиков

Ночью, около 3 часов, спецназ задержал 27 участников встречу в Минске, которую организовали «Легалайз Беларусь» и Петр Маркелов. Их отвезли в Боровлянское отделение милиции.



Как написал в своем фейсбуке Маркелов, «задерживал специальный отдел быстрого реагирования в камуфляже (с веточками в волосах) с оружием. Задержали 27 человек. Искали контролируемые вещества, но не нашли». Утром всех отпустили. Пять человек были оштрафованы за распитие спиртных напитков.



