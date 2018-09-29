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К Земле приближается астероид размером с Биг-Бен
30.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Американское космическое агентство NASA сообщило, что к Земле приближается крупный астероид SP1. Его размеры – от 70 до 160 метров, что сопоставимо с Биг-Беном или колесом обозрения в Лондоне.
Движется небесное тело со скоростью 60 тысяч километров в час. Ожидается, что SP1 максимально сблизится с Землей 3 октября. Астороид пролетит мимо планеты на расстоянии 0,03926 астрономической единицы, или 5,87 млн км, что в 16 раз больше расстояния от Земли до Луны.
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Американское космическое агентство NASA сообщило, что к Земле приближается крупный астероид SP1. Его размеры – от 70 до 160 метров, что сопоставимо с...
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