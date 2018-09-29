Осенние заботы хоневичских аграриев



Сентябрь на исходе, а у аграриев забот не убавляется. И это понятно, ведь нужно успеть до зимы убрать выращенный урожай.



Хоневичские труженики сейчас молотят кукурузу на зерно и готовят из нее сочный силос на зиму для крупного рогатого скота. Кроме этого убирают картофель и сеют озимые культуры.



В этом году в ОАО «Хоневичи» под второй хлеб отвели два гектара. На момент нашего приезда в хозяйство была выкопана треть площади картофельного клина. С утра выпахивал клубни механизатор Валерий Кудлаш (на фото), чтобы после обеда педагоги и школьники Хоневичского ДС СШ смогли их собрать.



Валерий Васильевич включился в уборку картофеля две недели назад. А так он занят с ранней весны до поздней осени на внесении удобрений. Сельхозпредприятие каждый год оказывает помощь в уборке картофеля труженикам хозяйства, параллельно убирая и свой урожай. Кстати, он в этом году неплохой: ряды просто усыпаны крупными клубнями. Будет из чего приготовить вкусные блюда для пожилых людей, проживающих в Добровольском доме-интернате. Ведь часть картофеля отправляется именно туда. Да и сами помощники – ученики и педагоги школы-сада – смогут отведать немало блюд из популярного у белорусов картофеля.



На втором поле, где мы побывали, шел сев озимой тритикале. Трактор МТЗ-82 с сеялкой СПУ-6, управляемый механизатором Николаем Сушко,





подъехал за очередной порцией семян. Их подвез водитель Владимир Канюк. За процессом заправки сеялки в их дружной команде следит рабочий хозяйства Олег Пастырчук.





Вместе они трудятся с начала осенней посевной. Сперва сеяли травы, потом рапс, сурепицу. А вот недавно пришла очередь и тритикале. Всего же у них на счету уже более 1 300 гектаров. Хороший результат, если учитывать, что сев начали чуть больше месяца назад.

Людмила БАЛЫШ.

Фото автора.