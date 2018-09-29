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Топливо подорожало в 18-й раз
30.09.2018 16:21 — Разное | Ежедневник
m.gazeta.ru
В Беларуси в 18-й раз в этом году подорожало топливо.
С 30 сентября 2018 года стоимость топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь изменяется на 1 копейку.
Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,37 рублей, АИ-95-К5-Евро – 1,45 рублей, АИ-98-К5-Евро – 1,66 рублей, ДТ – 1,45 рублей.
Это восемнадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 23 сентября: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку.
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В Беларуси в 18-й раз в этом году подорожало топливо.
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