Топливо подорожало в 18-й раз

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В Беларуси в 18-й раз в этом году подорожало топливо.

С 30 сентября 2018 года стоимость топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь изменяется на 1 копейку.

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,37 рублей, АИ-95-К5-Евро – 1,45 рублей, АИ-98-К5-Евро – 1,66 рублей, ДТ – 1,45 рублей.

Это восемнадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 23 сентября: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку.

