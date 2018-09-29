ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Только смелым покоряется река. Экстремальный марафон на байдарках прошёл по Неману

30.09.2018 16:09 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Осенний ветер, холодная вода и мощное течение – всё это не помеха для настоящих любителей экстремального спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Байдарочники из пяти стран сегодня укрощали нрав могучего Немана. Из Гродно им предстояло пройти на вёслах до Августовского канала – а это 35 километров. Международный марафон как символичное закрытие судоходного сезона. 

Только смелым покоряется река. Экстремальный марафон на байдарках прошёл по Неману

Центральный пляж Гродно превратился в большую парковку байдарок. Сюда съехались около сотни участников из Беларуси, Литвы, России, Украины и Латвии.

Только смелым покоряется река. Экстремальный марафон на байдарках прошёл по Неману

Дмитрий Веселов, участник марафона (Россия):
Хороший досуг, спортивный досуг, который объединяет людей вне национальности, религии и всего остального.

Только смелым покоряется река. Экстремальный марафон на байдарках прошёл по Неману

Экипажи готовятся к старту, изучают маршрут, а некоторые впервые тестируют воды белорусского Немана.

«Было дико страшно». Ужас, визг и восторг минских роупджамперов

Только смелым покоряется река. Экстремальный марафон на байдарках прошёл по Неману

Внимание сегодня приковано к литовской команде – за всю историю марафона они участвуют в первый раз. Свою быстроходную байдарку турист с 20-летним стажем Юозас Гурявичус уже испытывал в Чехии, Эстонии, Швеции. Теперь этот список пополнит и Беларусь.

Только смелым покоряется река. Экстремальный марафон на байдарках прошёл по Неману

Юозас Гурявичус, участник марафона (Литва):
Виза не нужна была. Мы использовали безвизовый пропуск. Если б с визами, то уже, наверное, не приехали. Так что приветствую, что вы так сделали

Только смелым покоряется река. Экстремальный марафон на байдарках прошёл по Неману

Галина Буро, СТВ:
Река Неман славится своим быстрым течением. А на некоторых участках глубина достигает 30-ти метров. Тем не менее, туристы называют эту дистанцию средней сложности. Главное здесь скорость и выносливость.

Только смелым покоряется река. Экстремальный марафон на байдарках прошёл по Неману

35 километров по Неману против ветра. И даже самый профессиональный спортсмен не застрахован от окунания в холодную воду. Но для настоящих экстремалов трудности – это вызов. А желание победить ускоряет махи вёслами на финишной прямой.

В этот раз победа у тех самых новичков марафона – экипажа литовцев.

Только смелым покоряется река. Экстремальный марафон на байдарках прошёл по Неману

Участник марафона:
Трудно было, трудно, ветер всё время.

Только смелым покоряется река. Экстремальный марафон на байдарках прошёл по Неману

Для участников этого марафона байдарки – хобби на всю жизнь. Для многих семейное увлечение.

Только смелым покоряется река. Экстремальный марафон на байдарках прошёл по Неману

Олег Андрейчик, начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:
С каждым годом на процентов 20 количество участников увеличивается. Этот бум начался три-четыре года назад. Поэтому и наш сплав сегодняшний, Августовский полумарафон, отражает эту динамику развития активного туризма.

Только смелым покоряется река. Экстремальный марафон на байдарках прошёл по Неману

Туроператоры говорят о повышенном интересе людей к активному отдыху. А Гродно, между тем, благодаря безвизовому режиму и брендовым соревнованиям уже претендует на звание байдарочной столицы страны.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Осенний ветер, холодная вода и мощное течение – всё это не помеха для настоящих любителей экстремального спорта, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
Банковские вклады перестают быть источником дохода. Куда инвестировать?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Радзiма
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика