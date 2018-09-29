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Только смелым покоряется река. Экстремальный марафон на байдарках прошёл по Неману
Новости Беларуси. Осенний ветер, холодная вода и мощное течение – всё это не помеха для настоящих любителей экстремального спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Байдарочники из пяти стран сегодня укрощали нрав могучего Немана. Из Гродно им предстояло пройти на вёслах до Августовского канала – а это 35 километров. Международный марафон как символичное закрытие судоходного сезона.
Центральный пляж Гродно превратился в большую парковку байдарок. Сюда съехались около сотни участников из Беларуси, Литвы, России, Украины и Латвии.
Дмитрий Веселов, участник марафона (Россия):
Экипажи готовятся к старту, изучают маршрут, а некоторые впервые тестируют воды белорусского Немана.
Внимание сегодня приковано к литовской команде – за всю историю марафона они участвуют в первый раз. Свою быстроходную байдарку турист с 20-летним стажем Юозас Гурявичус уже испытывал в Чехии, Эстонии, Швеции. Теперь этот список пополнит и Беларусь.
Юозас Гурявичус, участник марафона (Литва):
Галина Буро, СТВ:
35 километров по Неману против ветра. И даже самый профессиональный спортсмен не застрахован от окунания в холодную воду. Но для настоящих экстремалов трудности – это вызов. А желание победить ускоряет махи вёслами на финишной прямой.
В этот раз победа у тех самых новичков марафона – экипажа литовцев.
Для участников этого марафона байдарки – хобби на всю жизнь. Для многих семейное увлечение.
Олег Андрейчик, начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:
Туроператоры говорят о повышенном интересе людей к активному отдыху. А Гродно, между тем, благодаря безвизовому режиму и брендовым соревнованиям уже претендует на звание байдарочной столицы страны.
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Новости Беларуси. Осенний ветер, холодная вода и мощное течение – всё это не помеха для настоящих любителей экстремального спорта, сообщили в программе Новости «24...
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