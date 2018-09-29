В Македонии проходит референдум о новом названии страны

Новости Македонии. Этого требует межправительственный договор с Грецией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Спор по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, вёлся на протяжении 25 лет.

Афины добивались изменения названия соседней страны и выступали против её вступления в Евросоюз и НАТО.