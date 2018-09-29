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В Македонии проходит референдум о новом названии страны
Новости Македонии. Этого требует межправительственный договор с Грецией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Афины добивались изменения названия соседней страны и выступали против её вступления в Евросоюз и НАТО.
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Новости Македонии. Этого требует межправительственный договор с Грецией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спор по поводу названия бывшей...
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