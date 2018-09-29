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Илон Маск покинет пост главы совета директоров Tesla из-за твита

30.09.2018 15:30 — Разное | СТВ  
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Новости США. Илон Маск покинет пост главы совета директоров Tesla. Изобретатель и предприниматель обвиняется в мошенничестве.  

Как сообщается на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), члены комиссии и Маск пришли к досудебному соглашению, согласно которому американский бизнесмен покинет пост главы совета директоров Tesla и три года не сможет занять его вновь, но останется гендиректором компании.  

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Начало конфликту между SEC и Илоном Маском положил твит последнего за 7 августа о готовности выкупить все акции Tesla по 420 долларов, чтобы превратить её в частную компанию. Однако возникли трудности и изобретатель не смог этого сделать. В то же время, 7 августа акции компании выросли в цене на 6%, что привело к проблемам на бирже.  

SEC утверждает, что Маск знал о большом количестве факторов, которые могут помешать ему выкупить акции, но ввёл людей в заблуждение. Илон не обсуждал подробности сделок с потенциальными инвесторами, поэтому его твит был безосновательным высказыванием.  

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Илон Маск покинет пост главы совета директоров Tesla из-за твита
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Tesla  

Также SEC обращает внимание на сказанное Маском в 2013 году насчёт его аккаунта в Twitter. В тот раз изобретатель сообщил, что его твиты будут носить официальный характер и предоставлять достоверную информацию о Tesla.  

24 августа Илон признал, что возникли сложности, поэтому Tesla останется публичной компанией. После этого возникли волнения, а из компании уволились сразу несколько топ-менеджеров.  

27 сентября SEC заявила, что Илон Маск из-за вводящих в заблуждение твитов обвиняется в мошенничестве с ценными бумагами. В итоге бизнесмен решил урегулировать конфликт в досудебном порядке и согласился с требованиями SEC.  

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Помимо того, что пост главы совета директоров Tesla займёт независимый председатель, компания должна назначить двух новых независимых директоров. Также у Tesla потребовали контролировать, что Маск пишет в Twitter. И, наконец, Tesla и Илон должны будут выплатить по 20 миллионов долларов штрафа, деньги будут распределены между пострадавшими от действий бизнесмена инвесторами.  

SEC полагает, что подобные меры предотвратят дальнейшие сбои функционирования рынка и негативные последствия для акционеров Tesla.  

Стоит отметить, что из-за возникшего конфликта 28 сентября акции компании упали почти на 14%.  

Летом 2018 года Илон Маск лично спустился в пещеру к затопленным детям в Таиланде.  

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Новости США. Илон Маск покинет пост главы совета директоров Tesla. Изобретатель и предприниматель обвиняется в мошенничестве.   Как сообщается на сайте Комиссии по...
 
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