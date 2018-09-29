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Илон Маск покинет пост главы совета директоров Tesla из-за твита
Новости США. Илон Маск покинет пост главы совета директоров Tesla. Изобретатель и предприниматель обвиняется в мошенничестве.
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Начало конфликту между SEC и Илоном Маском положил
SEC утверждает, что Маск знал о большом количестве факторов, которые могут помешать ему выкупить акции, но ввёл людей в заблуждение. Илон не обсуждал подробности сделок с потенциальными инвесторами, поэтому его твит был безосновательным высказыванием.
Также SEC обращает внимание на сказанное Маском в 2013 году насчёт его аккаунта в Twitter. В тот раз изобретатель сообщил, что его твиты будут носить официальный характер и предоставлять достоверную информацию о Tesla.
24 августа Илон
27 сентября SEC
Помимо того, что пост главы совета директоров Tesla займёт независимый председатель, компания должна назначить двух новых независимых директоров. Также у Tesla потребовали контролировать, что Маск пишет в Twitter. И, наконец, Tesla и Илон должны будут выплатить по 20 миллионов долларов штрафа, деньги будут распределены между пострадавшими от действий бизнесмена инвесторами.
SEC полагает, что подобные меры предотвратят дальнейшие сбои функционирования рынка и негативные последствия для акционеров Tesla.
Стоит отметить, что из-за возникшего конфликта 28 сентября акции компании упали почти на 14%.
Летом 2018 года Илон Маск лично спустился в пещеру к затопленным детям в Таиланде.
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Новости США. Илон Маск покинет пост главы совета директоров Tesla. Изобретатель и предприниматель обвиняется в мошенничестве. Как сообщается на сайте Комиссии по...
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