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Александр Лукашенко выразил слова поддержки пострадавшим от цунами в Индонезии

30.09.2018 15:29 — Разное | СТВ  
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Новости Индонезии. Растёт количество жертв серии землетрясений и сильного цунами в Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Есть предположения, что стихия унесла несколько тысяч жизней. Официально подтверждена гибель 832 человек.

Александр Лукашенко выразил слова поддержки пострадавшим от цунами в Индонезии

С многими пострадавшими районами до сих пор не налажена связь. От внешнего мира отрезаны около 300 тысяч жителей. Только в одном городе Палу жертвами стали свыше 400 человек, более полтысячи получили травмы.

Александр Лукашенко выразил слова поддержки пострадавшим от цунами в Индонезии

В связи с трагедией соболезнования президенту Индонезии направил Александр Лукашенко. От имени белорусского народа он также выразил слова поддержки всем потерпевшим, а также пожелал скорейшего восстановления затронутым стихией регионам.

 
 
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Новости Индонезии. Растёт количество жертв серии землетрясений и сильного цунами в Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Есть предположения,...
 
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