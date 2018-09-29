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Александр Лукашенко выразил слова поддержки пострадавшим от цунами в Индонезии
Новости Индонезии. Растёт количество жертв серии землетрясений и сильного цунами в Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Есть предположения, что стихия унесла несколько тысяч жизней. Официально подтверждена гибель 832 человек.
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Новости Индонезии. Растёт количество жертв серии землетрясений и сильного цунами в Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Есть предположения,...
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