На Бронной Горе 13–16 сентября состоялось первенство Брестской области по спортивному ориентированию среди учащихся

В соревнованиях приняли участие 15 районов и городов Брестской области, всего 185 спортсменов в возрасте от восьми лет.

В очередной раз место проведения соревнований организаторами было выбрано не случайно, т. к. спортивные полигоны Березовского района впечатляют своей сложностью, что и представляет главный интерес спортсменов-ориентировщиков.

В течение трех дней участники соревновались в спринте, классике и на средней дистанции. По результатам двух дней сложно было определить команду-победительницу, потому что три команды Пружанского, Кобринского и Березовского районов шли по турнирной таблице очко в очко, и только средняя дистанция на третий день выявила лучшую.

Команда Березовского района (на снимке) в очередной раз заняла верхнюю ступеньку пьедестала, тем самым доказав высокий уровень развития туризма в нашем районе.

Личные призовые места по видам соревнований распределились так: Варвара Ревинская (Ж-12) – второе место в спринте, Даниил Чайчиц (М-12) – победа в спринте, Илья Кита (М-12) –победа в классике, Дарья Литвяк (Ж-14) – третье место на средней дистанции, Захар Пунько (М-14) – победа в классике и на средней дистанции, Дарья Челей (Ж-16) – второе место на средней дистанции, Анна Волощик (Ж-16) – третье место в классике, Дмитрий Олиферук (М-16) – победа в спринте и третье место в классике, Ксения Кептюха (Ж-18) – второе место в спринте, Вероника Еленевич (Ж-18) – третье место в спринте и второе на средней дистанции, Павел Гринько (М-18) – победа на средней дистанции.

Поздравляем березовскую команду и желаем дальнейших успехов!

Фото автора.