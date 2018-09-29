Березовские косари успешно выступили на Международном турнире по ручному сенокошению низинных болот в Польше «Бебжанские сенокосы»

В Бебжанском национальном парке (Польша) 7–9 сентября состоялся XXVII Международный турнир по ручному сенокошению низинных болот «Бебжанские сенокосы – 2018». Он считается лучшим в мире, потому несколько лет подряд в рамках турнира организовывался и проводился чемпионат мира.

В этом году участие в соревнованиях приняли 32 команды (64 спортсмена) из семи стран мира: Канады, Бельгии, Словакии, Чехии, Венгрии, Польши, Беларуси. Три десятка спортсменов вышли на индивидуальные ВИП-прокосы. Кроме того, Бебжанский парк в этом году отмечает свое 25-летие, что тоже отразилось на общей организации соревнований.

Уже второй год в Бебжанском парке проводятся состязания по новым правилам: вместо ста метров косцы состязаются на 60 метрах, и это сильно повысило конкуренцию.

Команду Республиканского биологического заказника «Споровский» представляли победители «Споровских сенокосов – 2018» Николай Зуянов и Василий Новик.

В командных соревнованиях березовчане не смогли удержаться в тройке лидеров, а Василий Новик занял шестое место в итоговом зачете из 64 косцов и попал в финальную десятку, участники которой борются за звание чемпиона.

В финале Василий Новик показал лучший временной результат в 1 минуту 44 секунды на дистанции 60 метров. Однако судейская бригада посчитала, что на прокосе кое-где осталась небольшая «грива», и назначила штраф в 1 минуту. В итоге с учетом штрафного времени Василий Новик занял третье место. Что ж, спорт есть спорт. А соревнования по сенокошению из любительских постепенно превращаются в профессиональные. Для подготовки к следующему чемпионату у березовских спортсменов остается ровно год, и надеемся, в следующем турнире они опять будут в числе лучших.