Город воспоминаний. Жизнь и фотография Николая Каминского

На этой чудом сохранившейся фотографии запечатлен житель деревни Свадьбичи Николай Каминский. Снимок сделан в 1905 году во время службы Николая в Российской императорской армии в Маньчжурии.

«После демобилизации он вернулся на родину, создал семью. С односельчанами уехал на заработки в Америку. В 1909 году, в день, когда в Ревятичской церкви крестили моего дедушку Николая Николаевича Каминского, родные получили известие о скоропостижной смерти главы семьи в США. Затем в беженцах, где-то в глубине России, умерла и его жена. Тем не менее единственная фотография – все, что осталось от Николая Каминского – возвратилась в родную деревню и уцелела вопреки всем драматическим событиям ХХ века. В настоящее время в г. Березе проживают внучка Николая Каминского Анна Николаевна Карлович и четверо правнуков», – фото и этот коротенький рассказ к нему предоставил нам один из правнуков Александр Вистунов.