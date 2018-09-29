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Город воспоминаний. Жизнь и фотография Николая Каминского

30.09.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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На этой чудом сохранившейся фотографии запечатлен житель деревни Свадьбичи Николай Каминский. Снимок сделан в 1905 году во время службы Николая в Российской императорской армии в Маньчжурии.

«После демобилизации он вернулся на родину, создал семью. С односельчанами уехал на заработки в Америку. В 1909 году, в день, когда в Ревятичской церкви крестили моего дедушку Николая Николаевича Каминского, родные получили известие о скоропостижной смерти главы семьи в США. Затем в беженцах, где-то в глубине России, умерла и его жена. Тем не менее единственная фотография – все, что осталось от Николая Каминского – возвратилась в родную деревню и уцелела вопреки всем драматическим событиям ХХ века. В настоящее время в г. Березе проживают внучка Николая Каминского Анна Николаевна Карлович и четверо правнуков», – фото и этот коротенький рассказ к нему предоставил нам один из правнуков Александр Вистунов.

 
 
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На этой чудом сохранившейся фотографии запечатлен житель деревни Свадьбичи Николай Каминский. Снимок сделан в 1905 году во время службы Николая в Российской...
 
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