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Прошедшая неделя в событиях

30.09.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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Александр ГРИЦУК, мастер РМУ  ГУПП «Березовское ЖКХ»

Положительные:

1. Выздоровела супруга Ирина, которую забрал из учреждения здравоохранения г. Бреста. Теперь мне будет легче с тремя дочерьми.

2. Продлил страховку на квартиру и имущество. Пользуйтесь услугами страховых компаний – случаи бывают разные…

3. Средняя дочка Ульяна начала посещать детскую школу красоты Podium Kids в г. Бресте. Теперь каждую субботу я в модельном бизнесе.

Отрицательные:

1. Подорожание топлива – это уже норма почти каждой недели. Интересно, а будет ли когда-нибудь его стоимость уменьшаться в точно такой же прогрессии?

2. Расстроил наш ФСК «Кречет» в первом матче плей-офф чемпионата Брестской области по футболу. А я так ждал, надеялся и верил...

3. Не стало босса самого титулованного клуба Беларуси – борисовского БАТЭ – Анатолия Капского. Он был менеджером и управленцем с большой буквы. Жаль, что так рано уходят из жизни заслуженные неординарные личности.

 
Теги: Брест
 
 
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Александр ГРИЦУК, мастер РМУ ГУПП «Березовское ЖКХ».
 
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