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В австрийском Инсбруке белорусская велогонщица Алена Омелюсик завоевала золото чемпионата мира
30.09.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)
Уроженка Березы, наша землячка Алена Омелюсик (на фото вторая слева) в первый день мирового велофорума в составе немецкой профессиональной велогруппы Canyon/Sram Racing стала чемпионкой мира в командной гонке с раздельным стартом.
Накатила Алена так накатила: вместе с подругами по дружине – двумя немками, итальянкой и представительницами Великобритании – завоевала золото.
А ведь мы предсказывали, что Алена еще даст прикурить своим оппонентам.
Фото Reuters.
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Уроженка Березы, наша землячка Алена Омелюсик (на фото вторая слева) в первый день мирового велофорума в составе немецкой профессиональной велогруппы Canyon/Sram Racing...
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