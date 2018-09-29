В австрийском Инсбруке белорусская велогонщица Алена Омелюсик завоевала золото чемпионата мира

Уроженка Березы, наша землячка Алена Омелюсик (на фото вторая слева) в первый день мирового велофорума в составе немецкой профессиональной велогруппы Canyon/Sram Racing стала чемпионкой мира в командной гонке с раздельным стартом.

Накатила Алена так накатила: вместе с подругами по дружине – двумя немками, итальянкой и представительницами Великобритании – завоевала золото.

А ведь мы предсказывали, что Алена еще даст прикурить своим оппонентам.

Фото Reuters.