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ЕС выделяет 1,5 млн евро чрезвычайной помощи для пострадавших от землетрясения в Индонезии
Европейская комиссия объявила в воскресенье о выделении 1,5 млн евро в качестве первоочередной срочной помощи в связи с землетрясением в Индонезии.
"Наше финансирование поможет наиболее уязвимым, а также будет содействовать обеспечению первостепенного снабжения, такого как продовольствие, жилье, водоснабжение, санитария и медикаменты. Это солидарность ЕС в действии", - приводятся в коммюнике слова члена Еврокомиссии по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христоса Стилианидеса.
Кроме того, отмечается, что Еврокомиссия предпринимает гуманитарную экспертизу в этом районе, чтобы способствовать координации усилий ЕС по оказанию чрезвычайной помощи, а также активирует аварийную спутниковую картографическую службу ЕС Copernicus.
В Брюсселе сообщают, что Координационный центр Еврокомиссии по реагированию на чрезвычайные ситуации в постоянном режиме следит за развитием событий и готов оказать дальнейшую поддержку по мере необходимости.
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Европейская комиссия объявила в воскресенье о выделении 1,5 млн евро в качестве первоочередной срочной помощи в связи с землетрясением в Индонезии.
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