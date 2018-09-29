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Внеочередные выборы в парламент Армении могут пройти в этом году - премьер
Премьер Армении Никол Пашинян не исключает проведения внеочередных парламентских выборов до конца 2018 года.
"Не исключено до конца года", - сказал Н.Пашинян, отвечая на вопросы журналистов о возможных сроках проведения выборов.
По его словам, в скором времени начнутся обсуждения с парламентскими силами.
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Премьер Армении Никол Пашинян не исключает проведения внеочередных парламентских выборов до конца 2018 года. "Не исключено до конца года", - сказал Н.Пашинян, отвечая...
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