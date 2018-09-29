Белстат: Более полусотни белорусских чиновников закончили только школу

При этом 0,2% чиновников не имеют ни высшего, ни среднего специального образования.

Точную цифру назвать сложно, поскольку Белстат приводит информацию, округляя ее до десятых долей процента. Можно предположить, что от 56 до 92 чиновников имеют за плечами только школу.