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Белстат: Более полусотни белорусских чиновников закончили только школу

30.09.2018 16:49 — Разное | Партизан  
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Белстат опубликовал данные об уровне образования белорусских чиновников. Согласно статистике, по состоянию на 1 декабря 2017 года в стране насчитывалось 37 159 государственных служащих.

При этом 0,2% чиновников не имеют ни высшего, ни среднего специального образования.

Точную цифру назвать сложно, поскольку Белстат приводит информацию, округляя ее до десятых долей процента. Можно предположить, что от 56 до 92 чиновников имеют за плечами только школу.

Примечательно, что некоторым из таких сотрудников позволили стать начальниками. По данным Белстата, от 4 до 8 руководителей государственных организаций и их заместителей имеют только школьный аттестат, пишет "Наша Нива".

 
 
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Белстат опубликовал данные об уровне образования белорусских чиновников. Согласно статистике, по состоянию на 1 декабря 2017 года в стране насчитывалось 37 159...
 
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