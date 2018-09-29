Минск может возобновить переговоры с МВФ о новом кредите в 2020 году





«Перспектива (новой программы с МВФ) есть. К этому вопросу надо вернуться в 2020 году», — сказал Максим Ермолович. По его мнению, выполнение пятилетней программы развития страны, которая завершается в 2020-м, и проведение структурных преобразований в экономике позволят рассчитывать на успех в переговорах.





TUT.BY источник, знакомый с ходом переговоров. Ранее уже сообщалось, что переговоры Беларуси и МВФ о новой программе и кредите могут возобновиться в 2020 году. Такое мнение высказалисточник, знакомый с ходом переговоров.





«Сейчас мяч на стороне Минска . Кредит надо не только хотеть получить, но и выполнять обязательства. Но, по имеющейся информации, если не будет форс-мажора, Беларусь вернется к новой программе МВФ не ранее 2020 года. Пройдут выборы, будут завершены некоторые реформы, например преобразование госсектора, его управления», — сказал собеседник.





Напомним, Беларусь получила предыдущий кредит МВФ на 3,5 млрд долларов в 2009—2010 годах.

Об этом сообщаетсо ссылкой на министра финансов Максима Ермоловича.