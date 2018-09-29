ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Коммерсантъ" о Лукашенко: Люди в таком возрасте не меняются. Просто стареют

30.09.2018 15:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Российское издание прошлось по несменяемым лидерам постсоветских стран.

Спецкорреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников в статье о саммите в Душанбе рассказал о самых важных, по его мнению, мгновениях мероприятия. Речь идет о нескольких минутах неформальной беседы между лидерами Азербайджана и Армении.

Издание подчеркивает, что Никол Пашинян был явно новичком среди «друг другу своих, узнаваемых и доходчивых».

Любопытны характеристики, которые автор «Коммерсанта» выдал долгожителям политической сцены постсоветского пространства:

— Смотришь и видишь тут всех, к кому привыкли глаза за много лет — и бессменного несменяемого, незаменимого и незаместимого Александра Лукашенко, и тем более вечного Нурсултана Назарбаева...

А в конце статьи Колесников и вовсе назвал несменяемых лидеров ветеранами: «Я смотрел на президентов, еще четверть часа подписывающих общие документы, и понимал: нет, не стареют душой ветераны. Ни Александр Лукашенко, ни Нурсултан Назарбаев, ни Эмомали Рахмонов — нет, ни один из них не изменился за время существования СНГ (а до этого и СССР), как и само СНГ. Люди в таком возрасте не меняются. Просто стареют».

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российское издание прошлось по несменяемым лидерам постсоветских стран.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте снова задержали блогера Петрухина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Радзiма
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика