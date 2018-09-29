"Коммерсантъ" о Лукашенко: Люди в таком возрасте не меняются. Просто стареют

«Коммерсанта» Андрей Колесников в статье о саммите в Душанбе рассказал о самых важных, по его мнению, мгновениях мероприятия. Речь идет о нескольких минутах неформальной беседы между лидерами Азербайджана и Армении. СпецкорреспондентАндрей Колесников в статье о саммите в Душанбе рассказал о самых важных, по его мнению, мгновениях мероприятия. Речь идет о нескольких минутах неформальной беседы между лидерами Азербайджана и Армении.





Издание подчеркивает, что Никол Пашинян был явно новичком среди «друг другу своих, узнаваемых и доходчивых».





Любопытны характеристики, которые автор «Коммерсанта» выдал долгожителям политической сцены постсоветского пространства:





— Смотришь и видишь тут всех, к кому привыкли глаза за много лет — и бессменного несменяемого, незаменимого и незаместимого Александра Лукашенко, и тем более вечного Нурсултана Назарбаева...





А в конце статьи Колесников и вовсе назвал несменяемых лидеров ветеранами: «Я смотрел на президентов, еще четверть часа подписывающих общие документы, и понимал: нет, не стареют душой ветераны. Ни Александр Лукашенко, ни Нурсултан Назарбаев, ни Эмомали Рахмонов — нет, ни один из них не изменился за время существования СНГ (а до этого и СССР), как и само СНГ. Люди в таком возрасте не меняются. Просто стареют».