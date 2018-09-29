В Бресте снова задержали блогера Петрухина

"Солидарность" . 30 сентября в Бресте сотрудники ОМОНа задержали местного блогера Сергея Петрухина, специализирующегося на темх коррупции. В последнее время он занимался темой протестов против стоительства в окрестностях областного цента аккумуляторого завода, пишет





В воскресенье он как раз вел онлайн-трансляцию очередного потеста.









Спустя двадцать минут трансляции блогер был задержан милицией. Видео задержания опубликовано на youtube-канале «Народный репортер»:





Напомним, что в конце августа ОМОН ворвался в квартиру к Петрухину. В этот момент блогер вел стрим в соцсетях, момент задержания транслировался в прямом эфире.