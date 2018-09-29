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В Бресте снова задержали блогера Петрухина

30.09.2018 15:26 — Разное | Партизан  
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Брестчанин вел репортаж с акции протеста против строительства аккумуляторного завода.

30 сентября в Бресте сотрудники ОМОНа задержали местного блогера Сергея Петрухина, специализирующегося на темх коррупции. В последнее время он занимался темой протестов против стоительства в окрестностях областного цента аккумуляторого завода, пишет "Солидарность".

В воскресенье он как раз вел онлайн-трансляцию очередного потеста.


Спустя двадцать минут трансляции блогер был задержан милицией. Видео задержания опубликовано на youtube-канале «Народный репортер»:


Напомним, что в конце августа ОМОН ворвался в квартиру к Петрухину. В этот момент блогер вел стрим в соцсетях, момент задержания транслировался в прямом эфире.

 
Теги: Брест
 
 
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Брестчанин вел репортаж с акции протеста против строительства аккумуляторного завода.
 
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