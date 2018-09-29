ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске 1 октября начнется суд над двумя военнослужащими из роты Коржича

30.09.2018 17:47 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
В Минске 1 октября начнется суд над двумя военнослужащими из роты Коржича
Фото из архива

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд над двумя военнослужащими из роты, в которой служил рядовой Александр Коржич, начнется в Минске 1 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Минский областной суд 1 октября в выездном судебном заседании в здании суда Минского района начнет разбирательство по уголовному делу в отношении двух военнослужащих Артура Вирбала и Павла Суковенко, проинформировали в пресс-службе ВС. Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.1 и 2 ст.455 УК (Злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти).

Артур Вирбал был старшиной, а Павел Суковенко - командиром роты, в которой в 72-м ОУЦ в Печах служил Александр Коржич. Обвиняемые по делу о его гибели сержанты Евгений Барановский и Антон Вяжевич (ч.1,2 ст.430, ч.3 ст.455 УК), а также младший сержант Егор Скуратович в данном случае имеют статус потерпевших. Вирбал и Суковенко в свою очередь в августе давали свидетельские показания по делу Коржича.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 88
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд над двумя военнослужащими из роты, в которой служил рядовой Александр Коржич, начнется в Минске 1 октября. Об этом БЕЛТА сообщили...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Пенсионер похоронил Россию". В РФ прошли митинги против властей и пенсионной реформы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Радзiма
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика