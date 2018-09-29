В Минске 1 октября начнется суд над двумя военнослужащими из роты Коржича

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30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд над двумя военнослужащими из роты, в которой служил рядовой Александр Коржич, начнется в Минске 1 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Минский областной суд 1 октября в выездном судебном заседании в здании суда Минского района начнет разбирательство по уголовному делу в отношении двух военнослужащих Артура Вирбала и Павла Суковенко, проинформировали в пресс-службе ВС. Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.1 и 2 ст.455 УК (Злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти).

Артур Вирбал был старшиной, а Павел Суковенко - командиром роты, в которой в 72-м ОУЦ в Печах служил Александр Коржич. Обвиняемые по делу о его гибели сержанты Евгений Барановский и Антон Вяжевич (ч.1,2 ст.430, ч.3 ст.455 УК), а также младший сержант Егор Скуратович в данном случае имеют статус потерпевших. Вирбал и Суковенко в свою очередь в августе давали свидетельские показания по делу Коржича.-0-