ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Немецкий банк предлагает клиентам кредит, за который еще и доплатит

30.09.2018 16:47 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Немецкий банк Smava решил удивить граждан своей страны и устроил акцию – клиенты могут один раз взять кредит с процентной ставкой -0,4% годовых. То есть, взяв десять тысяч евро на один год, потом нужно будет вернуть 9960 евро, пишет медиахолдинг «Варяг». Причем условия обычные – кредит должен быть на сумму не меньше десяти тысяч евро, а у клиента нужна хорошая кредитная история.

Smava работает в режиме онлайн-банка – это обычная практика в наше время. Так что можно онлайн до 7 октября (срок действия акции) оформить кредит, а вернуть потом лишь 99,6% его суммы. Интересно, если просрочить кредит, то проценты будут накапливаться и, соответственно, сумма уменьшаться?

Разумеется, немецкий банк устроил эту акцию лишь для того, чтобы нарастить клиентскую базу. Возможность заработать на кредите привлечет немало людей – а те позовут и своих друзей. А потом по инерции продолжат пользоваться этим банком. 

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Немецкий банк Smava решил удивить граждан своей страны и устроил акцию – клиенты могут один раз взять кредит с процентной ставкой -0,4% годовых. То есть, взяв десять...
 
Новости дня
Новости разные
 
К Земле приближается астероид размером с Биг-Бен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Радзiма
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика