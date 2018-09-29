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Ночью 1 октября ожидаются заморозки. Какой будет погода на предстоящей неделе
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
В Минске, Гомеле и Гродно температура воздуха составит в понедельник днем +13.+15°C, в Витебске и Могилеве — до +12.+14°C, а в Бресте — до +15.+17°C. Ветер будет южным, 6−11 м/с.
Во вторник в Беларуси осадки не прогнозируются, утром и днем в отдельных районах страны ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром местами возможен туман. Ночью температура воздуха составит +2…9°C, а днем — до +10…17°C.
В среду ночью местами, а днем набольшей части территории страны кратковременные дожди. Ночью будет +2…8°C, а днем — до +7…14°C.
В четверг в отдельных районах республики пройдут кратковременные дожди. Ночью температура будет +1…7°C, а днем — до +7…13°C.
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В Беларуси в ночь с воскресенье на понедельник синоптики прогнозируют температуру +1…6°C.
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