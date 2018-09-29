

Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина

— написала она.Как призналась артистка, ее задело равнодушие слушателей.— написала она.отметила, что мечтает стать артисткой, которой не придется испытывать. Однако сейчас, по ее собственным словам, она вынуждена это делать для того, чтобы содержать семью и сотрудников.При этом в конце своего сообщения певица признала, что сорвалась, и попросила у подписчиков прощения. Артистка пообещала стать лучше и успешнее,