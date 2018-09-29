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Экс-солистка "ВИА Гры" рассказала о худшем выступлении в жизни

30.09.2018 17:31 — Разное | UDF  
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Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова в Instagram рассказала о выступлении на корпоративном празднике, которая назвала одним из худших в своей жизни.

"Только что у меня был один из худших концертов в моей жизни. Лежу реву в номере уже час. Хочется помыться и смыть с себя весь этот адский привкус", — написала она.

Как призналась артистка, ее задело равнодушие слушателей.

"И вот ты выходишь на сцену, прилетаешь, оставляя, того кого любишь, командой настраиваешься, красишься красиво, молитву читаешь перед сценой, благодаришь Бога за профессию перед сценой, а потом выходишь на неё… А люди смотрят на тебя, как на клоуна", — написала она.

Анна Седокова отметила, что мечтает стать артисткой, которой не придется испытывать "такое чувство унижения". Однако сейчас, по ее собственным словам, она вынуждена это делать для того, чтобы содержать семью и сотрудников.

При этом в конце своего сообщения певица признала, что сорвалась, и попросила у подписчиков прощения. Артистка пообещала стать лучше и успешнее, "чтобы больше никогда не оказаться в этом аду".

 
 
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Анна Седокова в Instagram рассказала о выступлении на корпоративном празднике.
 
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